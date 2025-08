Juan Cárdenas: "lo que me fascina de Comodoro es la afición"

A pocas semanas del inicio de la pretemporada de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Juan Cárdenas habló con un medio radial de la ciudad patagónica sobre su regreso al Mens Sana, para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet.

El ala pivote colombiano, que ya tuvo un paso por el Verde en la temporada 2023/24, señaló los motivos que lo llevaron a regresar a Gimnasia: “La verdad, me gustó mucho la Liga Argentina. Es una competencia bastante exigente y fue el primer lugar al que tuve la oportunidad de llegar. Me fue bien, me sentí cómodo, y estoy muy contento con los fans, que apoyan muchísimo. Eso me dio la motivación de querer volver”.

Tras su última temporada en el básquet chileno, Cárdenas analizó su paso por el Club Deportivo Español de Osorno y remarcó: “Me fue muy bien, fue una experiencia valiosa. Aunque tuve un pequeño desgarro que me dejó afuera y no pude disputar los playoffs, me sentí cómodo allá. De todos modos, creo que son dos ligas muy distintas y siento que la Liga Argentina tiene mucho más potencial”.

Finalmente, el basquetbolista nacido en Medellín, enfatizó lo que más lo motiva de regresar a la ciudad patagónica: “Lo que me fascina de Comodoro es la afición. Apoyan muchísimo al equipo y se siente esa energía que recarga. A veces, cuando los ánimos están bajos, ellos son ese sexto jugador que te impulsa a dar un poco más”, sentenció.