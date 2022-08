Juan Ignacio Barrientos: "en este proceso aprendí mucho de futsal"

La selección de Comodoro Rivadavia C20 de futsal se consagró campeona del torneo Argentino de Selecciones como local, venciendo en una final épica a Mendoza por 4 a 3 en el alargue, luego de ir perdiendo durante gran parte del juego 1-3 abajo.

Uriel Saldivia, Tiago Millaneri y el capitán Tiago Barría marcaron para la igualdad 3-3, mientras que Juan Ignacio Barrientos, jugador de Juanes Motos Futsal y Huracán de Comodoro en cancha grande, conquistó el gol del triunfo de tiro libre sin barrera en el alargue, para el delirio de todo el Club Ingeniero Huergo.

“Estamos felices de lo que pasó este sábado. Tremendo por cómo se dio el torneo, mucho esfuerzo. Creo que fueron tres meses entrenando a full, todos los días, y valió la pena tanto sacrificio. Muy contento y todavía uno no cae, me parece que al pasar del tiempo vamos a ir tomando dimensión de esto que se generó en Comodoro”, sostuvo Barrientos.

“Es muy dificil salir campeón argentino. Es un proceso que lleva mucho tiempo porque es jugar contra grandes selecciones, todos se preparan de la mejor manera, pero creo que hicimos muy bien las cosas. Gracias a Dios nos tocó un cuerpo técnico bárbaro, que estuvo siempre ayudándonos. En este proceso aprendí mucho de futsal, ya me había pasado querer dejar futsal, dejar Juanes Motos, por el tema de cancha grande, pero cuando me llamó Marcelo, no dudé. Había estado en la selección mayor y por motivo de cancha grande no pude ir. Ahora no dudé, quise ir y valió la pena”, agregó.

“Marce desde el primer día nos inculcó defender la camiseta de Comodoro y hacerlo de la mejor manera. Aprendimos bastante los de cancha grande. Cuando uno llega a esta edad quiere hacer las dos cosas, estar en todos lados. Es obvio que no se puede todo porque uno si de verdad quiere algo tiene que abocarse cien por ciento a eso. Es lo que me pasó, dejé de jugar cancha grande, me enfoqué cien por ciento al futsal, y me di cuenta que da sus frutos porque salimos campeones, ni más ni menos. Es ir por algo, estar convencido y al cien en algo para que te vaya bien en ese deporte, o en lo que vos quieras de tu vida, tu trabajo, lo que sea”, explicó Barrientos.

“Nunca había estado en un equipo que jugará con cuartetos, y tuvimos un nivel tremendo desde los más grandes hasta los más chicos, porque todos entrenamos al cien. Hubo compañeros que quedaron afuera y es de todos. El rendimiento de todos fue tremendo, hicimos un gran torneo, esto es de todos”, enfatizó Juan Ignacio Barrientos.

EL AGRADECIMIENTO DE GUSTAVO CAMINO

“Fue un desahogo para todos, porque venimos trabajando hace rato con este torneo. Se hace una previa, se hace un trabajo, se hacen gestiones. Se pide la posibilidad de traerlo, siempre apostamos a que este iba a ser un gran torneo, cuando en 2019 se armó el calendario 2020”, comentó el organizador del certamen nacional, Gustavo Camino, presidente de la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

“Logramos el apoyo del Ente, el apoyo del Estado municipal, provincial, y se empezó a trabajar en un proceso largo con Marce y su cuerpo técnico, muy serio. Acompañamos sus entrenamientos, hacíamos charlas, reunirse en la sede social, aprovechó todas las herramientas que teníamos”, destacó el presidente de CFSP.

“Desde lo organizativo fue lo que buscamos, poder hacerlo bien, y luego poder festejar con los chicos por este campeonato. Hay que agradecérselo a todos, trabajaron muchísimo tiempo, se lo merecen. Lo único que podemos decirles es gracias, por el trabajo que hicieron, por dejar la familia, la mujer, la novia, los hijos. Hicieron todo y sacrificaron todo por defender estos colores, y hoy traer este torneo. Ese fue el desahogo final, por todo el trabajo de toda la comisión y ellos, los 26 que arrancaron en el gimnasio N°2. Fueron haciendo cortes, seguían entrenando, le seguían haciendo a Marce, y entendieron el mensaje, de la importancia de la camiseta, y que Comodoro tiene que pelear finales, y así lo hicieron, así que estamos muy contentos por ellos”, cerró.