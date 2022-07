Juan Pablo D'archivio: "qué  hermosa locura estoy viviendo"

En mayo pasado, el joven piloto caletense Juan Pablo D'archivio debutó en la Copa Bora 1.8 pero no pudo redondear la final porque su auto se rompió en la primera vuelta de competencia. Este fin de semana regresó a la categoría por revancha, y la consiguió de la mejor manera al ganar en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

"En la primera fecha, el auto no andaba muy bien, y pudimos cerrar un cambio de auto, de color dorado y es una flecha. En la clasificación se me rompió la dirección hidráulica y llegamos 10. Largamos desde la quinta fila, y tomé la decisión de avanzar con agresividad. En la primera vuelta estábamos quintos, y con el correr de las vueltas noté el gasto de cubiertas y tuve que administrar el auto", confesó D'archivio a Canal 2 Caleta Video Cable.

El festejo era por el segundo lugar, pero terminó subiendo a lo más alto del podio en el "Mouras" porque el que había visto la cuadriculada primero fue recargado. "Yo llegué segundo y venía festejando eso. Cuando entro a boxes me acomodan en el primer lugar, y no lo podía creer. Mi segunda experiencia y ganar es algo maravilloso. Cuando llego a parque cerrado todos los chicos del equipo me saludaban porque habíamos ganado, estaba mi hermana para festejar y fue una alegría inmensa", destacó el santacruceño.

El caletense de 30 años analiza el logro con los pies sobre la tierra, y se ilusiona con el futuro deportivo a nivel nacional. "Ojalá esto sirva mucho. Me encantaría poder llegar al Turismo Nacional sería un sueño. Ojalá pueda llegar, y sería el segundo caletense en correr después del 'Chango' Ortiz. Eso sería un sueño a corto plazo. Hay un sacrificio muy grande detrás de esto, y ojalá esta victoria nos abra puertas", confesó.

D'archivio tiene muchos logros en pista, y siempre acompañado por su papá quien lo incentivó de muy chico en el automovilismo y fue lo primero que se le cruzó cuando se dio cuenta que había ganado. "Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue mi viejo, él me hizo subir a un kárting con 5 años en Las Heras. Poníamos dos cubiertas en una recta, y dábamos vueltas. Mi viejo estaba ahí al bajar del auto, mi vieja que no se animaba a verme correr y le pusieron el control remoto en la mano, me confesó después que se animó a verme y ahora será una cábala", detalló el santacruceño.