Juveniles de la CAI y Huracán en el Provincial y el Regional  

El Torneo de Clubes de la Federación Patagónica Sub 13, Sub 15 y Sub 17 definió a sus clasificados y ya tienen rivales.

La Comisión de Actividades Infantiles en Sub 13 (2010) y Sub 15 (2008), y Huracán en Sub 17 (2006), son los clubes de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia que jugarán la instancia provincial del Torneo de la Federación Patagónica. Los equipos comodorenses jugarán dos partidos definitorios, ida y vuelta, ante rivales de la Liga del Oeste (Esquel), en categorías Sub 13 y Sub 17.

Huracan.jpg

En Sub 13, la CAI jugará ante Belgrano de Esquel, y en Sub 15, clasificó directo a la instancia regional por realizarse el Torneo en Comodoro Rivadavia. En Sub 17, Huracán jugará ante Defensores de la Comarca de Lago Puelo. El ganador pasará a la instancia regional, que se jugará en Neuquén.

Los partidos definitorios se jugarán en este mes de agosto, con fecha a confirmar en los próximos días. En Sub 13 y Sub 15, los ganadores obtendrán el pase a la instancia nacional.