Karen Reichardt: "El electorado opositor tiene una enfermedad mental"

Karen Reichardt, segunda candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, volvió a protagonizar una polémica luego de calificar al electorado opositor como personas con una “enfermedad mental”. La declaración se produjo durante una entrevista en Radio Rivadavia, donde la dirigente buscaba explicar los desafíos electorales de su espacio en el conurbano bonaerense.

“La Libertad Avanza tiene que ir a buscar al electorado del PRO y a aquellos que no fueron a votar. Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, afirmó Reichardt, en referencia al electorado del peronismo y del kirchnerismo. Ante la reacción de los conductores del programa, ratificó su postura: “No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro. Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada”.

Si bien intentó matizar sus dichos más adelante —“No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip”— la frase generó críticas en redes sociales y en sectores políticos opositores.

Los antecedentes

No es la primera vez que Reichardt utiliza términos ofensivos para referirse a sectores de la sociedad. Durante la campaña presidencial de 2023, ya había difundido videos en los que hablaba de “negros”, “villeros” y “planeros”, y había propuesto una suerte de división social. “Habría que hacer como un muro de Berlín: de un lado los kirchneristas, del otro los que queremos crecer”, afirmaba entonces.

La semana pasada, en su cuenta de X, replicó un video del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y escribió: “El kirchnerismo es una enfermedad mental”. Esa frase fue retomada por usuarios que la señalaron por promover discursos de odio y estigmatización.

Las declaraciones de Reichardt se produjeron en un contexto en el que el oficialismo libertario intenta moderar su discurso tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el pasado 7 de septiembre. La candidata justificó el resultado adverso señalando que “hay un chip muy difícil de cambiar” y atribuyó la derrota a una “batalla cultural” aún no saldada.

Santilli encabeza la lista de LLA en Buenos Aires

la Cámara Nacional Electoral (CNE) dictaminó que Diego Santilli será el encargado de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La decisión, adoptada este mediodía por el tribunal de alzada en medio del feriado largo, puso fin a una intensa batalla judicial que se originó tras la estrepitosa salida de José Luis Espert en el marco de una grave investigación por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

El fallo de la CNE, emitido por los jueces Santiago Hernán Corcuera (presidente) y Daniel Bejas (Vicepresidente), con la ausencia del doctor Alberto Dalla Via, revocó la sentencia previa del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla. Ramos Padilla había resuelto que la ex vedette y actual conductora televisiva Karen Reichardt, quien ocupaba el segundo lugar en la nómina original, debía ascender al primer puesto.La Paridad de Género, la clave del debate.

La disputa se centró en la correcta interpretación de la Ley de Paridad de Género (27.412) y su marco reglamentario, el Decreto 171/2019. Los apoderados de LLA (Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba) habían apelado la decisión de Ramos Padilla y la postura de la fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, insistiendo en que la normativa exige que el reemplazo de un candidato, ya sea por renuncia, muerte o incapacidad, debe ser cubierto por la “persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Dado que Espert es varón y Santilli era el siguiente hombre mejor ubicado en la lista (luego de Karen Reichardt, que era mujer, y Sebastián Pareja, que era el tercer varón en la boleta original), la CNE les dio la razón.El tribunal fundó su pronunciamiento en que el Decreto 171/2019 se ajusta al texto legal y replica el mecanismo previsto en el artículo 164 del Código Electoral Nacional para la sustitución de candidatos. La CNE fue enfática en su crítica a la decisión de Ramos Padilla, señalando que se había apartado injustificadamente de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente.

Además, la Cámara recordó su rol activo en la tutela de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos, pero subrayó que la ley 27.412 es de orden público y que rechazar la aplicación del mecanismo de reemplazo por género idéntico, ya validado constitucionalmente, “privaría de sentido a la norma, desconociendo la voluntad legislativa”. La resolución de la CNE ordenó al juzgado de primera instancia adecuar la lista conforme a la pauta de sustitución establecida en el artículo 7 del Decreto 171/2019, respetando así la alternancia de género.

De esta manera, Santilli asumirá la cabeza de la boleta de LLA en PBA, con Reichardt permaneciendo en el segundo lugar.La boleta y los miles de millones de pesosA pesar de la resolución sobre la cabeza de lista, la CNE dejó pendiente el reclamo que había presentado el Gobierno, a través de los apoderados de LLA, para que se vuelvan a imprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) con el nuevo orden y la cara de Santilli.