Karina no se achica: "bajen un cambio, sean respetuosos"

Durante una presentación en la provincia de Corrientes, Karina La Princesita tuvo un fuerte cruce con los fanáticos de Yiyo y los chicos 10, la banda que compartió escenario esa noche junto a la artista.

La panelista, Estefi Berardi compartió en historias de su cuenta personal de Instagram el video del incómodo momento. “Se armó una con La Princesita”, escribió junto a las imágenes que protagoniza la cantante de cumbia enojada arriba del escenario.

https://twitter.com/FormosaRadio/status/1569382165976170496 De gira por el país, Karina La Princesita se plantó en el escenario del estadio del Club de Regatas, en Corrientes, y les paró el carro a los seguidores de Yiyo y los chicos 10, banda de cumbia con la que compartió presentación esa noche.

https://t.co/DiUeXbNLxK pic.twitter.com/tK4K4kAjCT — Radio Pulso Formosa (@FormosaRadio) September 12, 2022

La artista, como se puede ver en la filmación, se plantó firme para manifestar su descontento con el público de su show cuando los seguidores de Yiyo y los chicos 10 optaron por interrumpir reiteradas veces el show de la cantante exclamando por ellos.

“Nosotros nos vamos a quedar a ver el show de Yiyo, porque somos respetuosos, no como los que se pusieron a gritar ‘Yiyo, Yiyo’”, comenzó diciendo muy decidida la cantante. “Desde el 2005 vengo acá, y siempre han sido todos respetuosos conmigo. Yo con ustedes espero lo mismo. Y a los hombres que están gritando, bajen un cambio, porque yo no me achico, les aviso”, continuó Karina un tanto enojada por los comentarios fuera de lugar que tuvo durante su performance. “Y yo a Yiyo lo respeto y me quedo mirándolo acá”, aclaró como cierre La Princesita frente a todo el público correntino.

Fuente: Infobae