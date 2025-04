Kárting: Lucio Bergia planifica su primera temporada en Pro-Kart

El piloto comodorense de kárting Lucio Bergia se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, para confirmar el acompañamiento del Estado municipal en su calendario deportivo. El joven piloto de 12 años estuvo acompañado por su madre, Romina Bono.

“La reunión como siempre fue positiva. Hernán siempre nos atiende muy amablemente y ya nos dijo que acompañará a Lucio este año, no solo a nivel local sino también si en algún momento salimos a nivel nacional”, sostuvo Bono.

“Está complicado porque al haber cambio de categoría es mucho más costoso, la situación económica creo del país, no solo de nuestra familia, está medio complicado y los números se fueron muy alto. Ganas tenemos de sacarlo a alguna fecha de Argentino o AIME, pero hasta que no se acomode un poco la economía no sabemos”, explicó la madre de Lucio.

Por su parte, el joven piloto si bien ya había tenido alguna experiencia con la divisional Pro-Kart 125cc., este año finalmente hizo el cambio definitivo de categoría. Ahora cuenta con chasis Exprit, con la mecánica de Fernando Cárdenas.

“La verdad que el debut estuvo bastante bueno, pudimos quedar en el segundo puesto, ahí nomás del primero que fue Genaro Mottesi, que lleva dos años en la categoría y salió campeón el año pasado, así que bastante bien. Muy rápida la categoría, el fin de semana pasado corrimos, la máxima velocidad fue de 100km/h así que rapidísimo” expresó Lucio.

“La verdad que este año lo tomaremos como aprendizaje, obviamente trataremos de dar todo para ver si podemos lograr algo bueno, pensando en los años que me quedan en la categoría”, aseguró.