La arenga de Messi en la final de Copa América que emocionó a todos

En la previa del Mundial Qatar 2022, Netflix sorprendió a todos con un video de Lionel Messi como nunca viste. Se trata de un adelanto de "Sean eternos: campeones de América", la serie de la Selección Argentina campeona de la Copa América de Brasil 2021.

La serie documental producida por la plataforma de streaming se estrena el jueves 3 de noviembre y está compuesta por 3 episodios.

"Sean eternos" recorre y revive los 45 días previos a la gran victoria final contra Brasil. A lo largo de los capítulos se podrá ver el largo y complicado camino que los jugadores tuvieron que seguir para conseguir un título tras 28 años de sequía, nada más y nada menos que en el Maracaná.

La producción es un relato íntimo y relajado de los jugadores, así como del cuerpo técnico del seleccionado, encabezado por Lionel Scaloni, donde a través de entrevistas a miembros del equipo, exjugadores y especialistas, se reconstruye esta historia de éxito.

"Lo siento pero te como, hermano. MAÑANA estrena Sean eternos: Campeones de América, el documental que cuenta en primera persona el camino de la Scaloneta para dar la vuelta en el Maracaná. Sí, hablan todos los que te imaginás que hablan."

Los usuarios de Netflix podrán ver el contexto histórico en el que llegaba la selección a la Copa de Brasil 2021 y la dudas sobre un equipo, que tenía como estandarte al mejor jugador del mundo, y cargaba con constantes finales perdidas.

El punto alto de la miniserie documental es que muestra a un Messi auténtico como pocas veces se lo vio. Asimismo, su figura en la historia del deporte es analizada por destacadas figuras internacionales como Neymar Jr, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal y los ex jugadores argentinos Javier Zanetti, Javier Mascherano y Pablo Aimar.

“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos”, dijo Messi, a través de un comunicado compartido por Netflix.

“Es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”, se lo escucha de decil a un emocionado Ángel Di María en el avance.

La producción de Sean Eternos: campeones de América estuvo a cargo del ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien ideó e impulsó este proyecto junto a su productora PEGSA, revive el duro proceso atravesado por Messi y sus compañeros del seleccionado.

