La Asociación de Fútbol de Salón inauguró moderna sede

Cuando solo restan dos meses para celebrar el 40º aniversario de su fundación, la Asociación de Fútbol de Salón de Caleta Olivia (AFUSA) dejó inaugurada el jueves su propia sede.

La misma está ubicada en el barrio Ceferino Namuncurá y se trata de un flamante y amplio edificio de planta baja que lleva en nombre de Roberto “Tito” Dacal, en homenaje a quien fuera el primer presidente de la institución.

AFUSA, afiliada a la Confederación Argentina de este deporte, nuclea actualmente a cerca de dos mil futbolistas, tanto varones como mujeres de diferentes categorías que militan en un centenar de equipos y agrupaciones.

A través de diferentes épocas, muchos llegaron a conformar equipos y selecciones de proyección regional, nacional e internacional, a tal punto que algunos de sus integrantes representaron a la Argentina y obtuvieron un campeonato mundial.

La institución que actualmente preside Nicolás Moreno venía funcionando en diversos sitios alternativos por lo cual el hecho de poder contar con su propio edificio representa un hecho histórico.

Fue bendecido por el párroco Raúl Domínguez y se levantó con el esfuerzo de sus clubes asociados, de colaboradores y de la actual comisión directiva, contando con apoyo del municipio, en un amplio predio que tiene espacio para construir una cancha reglamentaria para esta disciplina.

A la inauguración concurrieron especialmente invitados funcionarios de la comuna encabezados por el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia; dirigentes de otras instituciones de fútbol de salón de Pico Truncado y Las Heras, ex deportistas y otros en actividad, árbitros, ex dirigentes y familiares de quienes integraron comisiones directivas y ya fallecieron.

AFUSA2

Entre estos se destacó la presencia de la viuda de “Tito” Dacal, María Gómez, de su hijo Daniel Dacal, quienes fueron invitados a descubrir una placa donde figuran los nombres de los primeros dirigentes y un mural en el cual se muestra una fotografía del primer presidente.

De hecho, el trascendente evento institucional en el que luego de la bendición de instalaciones incluyó el tradicional corte de cintas, el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno, concito momentos de profunda emoción y nostalgia.

También hubo entrega de presentes recordatorios y palabras alusivas en la que abundaron los agradecimientos, al tiempo que los responsables de la alocución, Sandro González y Beatriz Olea, matizaron el acto con reseñas de la historia de AFUSA.