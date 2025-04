La CAI arrasó en la 2ª fecha del Juvenil CF

CAI Sub 17. (Foto: Prensa CAI)

CAI Sub 15. (Foto: Prensa CAI)

CAI Sub 13. (Foto: Prensa CAI)

La Comisión de Actividades Infantiles participa con gran éxito en el Torneo Juvenil que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. En esta ocasión, por la 2ª fecha, el club de Comodoro Rivadavia obtuvo tres goleadas durante el martes, en la cancha auxiliar del estadio Raúl Conti de Puerto Madryn, ante Guillermo Brown.

CAI15.jpg

La Sub 17, dirigida por César Villarroel, ganó 5-0 con goles de Thiago Nicosia (2), Esteban Baeza, Joaquín Mardones y Lautaro Ledesma. La Sub 15, al mando de Mario Amado, triunfó por 6-0 con tantos de Uriel Tallarico (3), Uriel Funes (2) y Enzo Pinilla. Y la Sub 13, con la dirección técnica de Mauro Villegas, goleó 10-0 con anotaciones de Mauro Betancur (3), Bautista Recabal, Ian Barría, Bruno Mieres, Juan Ignacio Llesona, Kevin Chávez, Gastón Escobar y Felipe Olea.

Este miércoles, en el adelanto de la 10ª fecha de la Zona 7, la CAI se medirá con Germinal de Rawson, en el estadio El Fortín de la capital provincial. A las 13:00 jugará la Sub 17, a las 15:00 la Sub 15 y a las 17:00 la Sub 13.