La CAI buscará sacar una buena ventaja como local

Recibe a Independiente de Puerto San Julián este domingo a las 17 en el Estadio Municipal por el juego de ida de la segunda fase del Torneo Regional.

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia recibirá este domingo a Independiente de Puerto San Julián por el partido de ida de la segunda fase de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026.

El encuentro, que se jugará en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, dará comienzo a las 17 y tendrá el arbitraje de Jonatan Galleguillo, quien estará acompañado por Hugo Moreyra y Sergio Galleguillo, terna de Caleta Olivia.

El elenco chubutense, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, viene de terminar segundo en la Zona 11 con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Por su parte, el conjunto santacruceño, también terminó segundo, pero en la Zona 4 y con la misma campaña ya que tuvo cuatro triunfos, una igualdad y una caída.

La CAI viene de participar en la primera fase de una zona que completaron Jorge Newbery -el otro club comodorense y clasificado de manera directa a la tercera fase-, mientras que los sus otros dos rivales fueron Club Empleados de Comercio de Trelew y Camioneros de Caleta Olivia, ambos eliminados.

Independiente, mientras tanto, enfrentó en la primera fase de grupos a Atlético Puerto San Julián -quien fue el primero de la zona-, y a los eliminados Escorpión de Río Gallegos y Deportivo Esperanza de El Calafate.

La fecha se jugará el próximo domingo en Puerto San Julián.