La CAI goleó 5-0 a Independiente de Puerto San Julián

Fue en Comodoro Rivadavia por el partido de ida de la segunda ronda de la Región Patagonia del Torneo Regional Amateur.

La Comisión de Actividades Infantiles se hizo fuerte en Comodoro Rivadavia y vapuleó 5-0 a Independiente de Puerto San Julián por el partido de ida de la segunda ronda de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, tuvo el arbitraje de Jonatan Galleguillo de Caleta Olivia.

El conjunto, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, ganaban tranquilamente al término del primer tiempo 3-0.

Valentín Pesse abrió el marcador a los 4 minutos de juego, Matías Molbert colocó el 2-0 a los 29’, y Gerónimo Salinas, a poco de finalizar la primera etapa, puso el 3-0 ante un rival que se mostró totalmente inferior.

En la segunda etapa, la CAI aumentó a través de Lucas Palma (3’), mientras que ya en el final, el colombiano Byron Ortiz (46’) puso el 5-0.

De ese modo, la CAI irá a Puerto San Julián con una muy buena ventaja de cara a la revancha que se jugará dentro de siete días.