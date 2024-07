La CAI pasó a la instancia Provincial del Torneo Nacional de Clubes Sub 15

El plantel Sub 15 de Comisión de Actividades Infantiles se clasificó este martes para la instancia Provincial del Torneo Nacional de Clubes de fútbol. Fue al golear -en cancha de Deportivo Roca- por 6-0 a Jorge Newbery en la final de la etapa Local del certamen formativo Clasificatorio.

El equipo ’Azzurro’ avanzó a la próxima instancia, donde se medirá con un equipo de la Liga del Valle, gracias a los cuatro goles de Mateo Meiz, uno de Lautaro España y otro de Dante González.

De esa manera, la CAI se convirtió en el último clasificado de este certamen para jugar la instancia Provincial en Sub 15, objetivo que ya había logrado en la Sub 13 y Huracán en la Sub 11.