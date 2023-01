La cantante Karina generó preocupación entre sus seguidores

Karina La Princesita generó preocupación en sus seguidores luego de unas publicaciones en sus redes sociales en las que reveló que padece ansiedad. En Nosotros a la Mañana (El Trece) mostraron capturas de los mensajes y los pusieron en el contexto que está viviendo la cantante.

“Hay un montón de gente que sufre este trastorno, que es el trastorno de ansiedad y que algunos no lo quieren contar por vergüenza, otros porque no saben de qué se trata. Muchísima gente pasa por esto y La Princesita… Vamos a ver lo que posteó”, comenzó diciendo el conductor Pollo Álvarez. Y en pantalla se vieron los mensajes, publicados en tres Instagram Stories en letras blancas sobre un fondo negro.

“Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís”, escribió la cantante en el primero de los mensajes. Luego, describió qué es lo que se siente, según su experiencia: “No sabés qué hacer, no podés respirar”. Por último, la intérprete de Corazón mentiroso se dirigió a las personas que la critican en las redes sociales: “Qué maldad tienen algunas personas. No se entiende por qué tanto”

“Es una madraza y una mujer que va muy para el frente, que tiene que estar en los shows, que tiene que llevar el plato de comida a la casa. Pero todo eso te empieza a pesar y si lamentablemente no te tratas, es difícil llevarlo a cabo. A veces por más que hagas cosas no salís y haces lo mejor que podes, es triste pero es una realidad”, analizó el conductor del ciclo matutino.

En febrero del año pasado Karina le había contado a su seguidores de Instagram que estaba con tristeza, pasando por un momento difícil. “Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a mí me cuesta estar bien a veces. Soy una persona que me siento por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida”, escribió en una historia de Instagram.

“Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Y por ende, me cuesta mucho a veces sentirme bien”, continuó la popular cantante. Luego, cerró: “Pero quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también”.

Esta publicación había generado una enorme preocupación entre los cientos de seguidores de la artista tropical. Al darse cuenta de las especulaciones que daban vueltas por las redes sobre una supuesta depresión, decidió utilizar su cuenta oficial de Twitter para hablar de su estado de ánimo y desmentir algunos rumores relacionados con su vida amorosa.

“Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho. Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias”, manifestó Karina, quien se separó hace un tiempo de Nicolás Furman. Además, señaló: “A la salud mental hay que respetarla”.

Fuente: Infobae