La China Suárez y Lauty Gram tuvieron una fuerte pelea en Brasil

La China Suárez estuvo en Praia Do Forte, en Brasil, junto a Lauty Gram y al parecer tuvieron una pelea en el hotel.

La China Suárez y Lauty Gram habrían regresado tras haber estado separados por un tiempo. En las últimas horas, trascendieron las fotos de su viaje a Brasil que confirmarían su reconciliación. Pero se supo que tuvieron una fuerte pelea en medio de su escapada al país vecino.

Según contó “Gossipeame”, discutieron a la vista de todos y el cantante tomó una determinante decisión durante la comida.

“Me cuentan que la China estaba con Lautygramcito en el restaurante del hotel en el que están parando en Brasil, tuvieron una discusión, él se levantó y la dejó sola. La típica de cuando la cosas no están claras, insistís con viajes y ¡es irremontable!”, lanzó Pochi con una foto de la actriz a solas en una mesa de un restaurante.

En noviembre del año pasado, el influencer rompió el silencio y hablo de su relación con la actriz. “La pasamos piola; con la China la mejor. Es re buena persona, es copada”, dijo Lauty Gram en diálogo con el streamer Nico Chervin.

“Cuando la conocí, me acuerdo que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad la mina re copada, me cayó re piola, nos cagamos de risa”, confesó Gram.