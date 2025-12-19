La Escuela Itosu Kai con proyección de Selección Argentina para el 2026

La Federación Argentina de Karate (FAK) cerró el Ránking Argentino 2025 con la culminación de la 5ta y última fecha del Circuito Nacional Oficial de competencia.

La Escuela Itosu Kai recibió la grata noticia de que sus competidores Luka Salesky, Franco Moroncini, Iñaki Urrutia, Leonardo Moroncini y Victoria Gallardo, se han clasificado para ser parte de las Selecciones Nacionales 2026.

Esto permite a los karatekas participar en concentraciones y convocatorias de entrenamientos, junto al resto de los seleccionados en la sede central del CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento). También tienen la posibilidad de participar en el circuito internacional del Karate Oficial (Sudamericanos, Panamericanos y ligas Mundiales).

Al respecto, Daniel Moroncini, referente de Itosu Kai, indicó que “es un gran incentivo para los chicos que el próximo año se sumarán a los más experimentados”.

“También es un desafío que deberán afrontar porque, más allá de este objetivo cumplido, ahora viene lo más importante que es poder seguir creciendo deportiva y mentalmente dentro de un ámbito de grandes exigencias como lo es la selección nacional y poder mantener el puesto conseguido”, amplió.

Y sentenció afirmando que “para ello está el equipo que conformamos en nuestra ciudad, tenemos toda la confianza, como ya lo hemos demostrado, que podrán lograrlo”.

Inaki Urrutia y Franco Moroncini Foto: Prensa Comodoro Deportes.

Leonardo Moroncini Foto: Prensa Comodoro Deportes.