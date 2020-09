El hombre de 88 años permanecía internado en el Hospital Regional en estado crítico. Era paciente positivo de coronavirus. Su esposa no pudo darle el último adiós debido a que es paciente de riesgo.

La familia de Héctor no pudo decirle adiós

Desde el Area Programática Sur informaron que hoy se produjeron tres muertes. Uno de ellos fue Héctor Peric, quien permanecía internado desde el lunes en el Hospital Regional en estado crítico. Las autoridades sanitarias decidieron hacerle un hisopado al hombre de 88 años y su resultado fue positivo.

Héctor luchaba contra una grave enfermedad en los pulmones lo que lo llevó a internarse en el centro asistencial. Sabiendo que su cuadro era irreversible, su familia pedía que le permitieran a su esposa entrar a despedirse para que “no lo dejaran morir solo”.

A partir de allí, la familia manifestó su intención para que su esposa, con quien compartió más de 60 años, le diera el último adiós, pero desde el Area Programática Sur informaron que ello no sería posible porque la mujer es considerada paciente de riesgo y el Hospital Regional no está preparado para esta situación y no cuenta con los elementos de protección.