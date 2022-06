La Fede volvió a ganarle el clásico a Gimnasia

Federación Deportiva, que marcha como escolta de la Región Sur de la Liga Federal Femenina de Básquetbol, ganó 74-63 y de ese modo se quedó una vez más con una nueva edición del clásico comodorense tras un duro encuentro ante Gimnasia y Esgrima que en el periodo regular culminó igualado (63-63), pero que en el suplementario supieron llevarse el juego con holgura. La máxima anotadora del encuentro fue Irene Paviotti con 30 puntos y 13 rebotes, seguida por la pívot de Gimnasia, Agostina Mercado, con 29.

Gran primera etapa se vivió en el Socios Fundadores, con un juego de ida y vuelta en donde no lograron sacar diferencia entre sí. Esta segunda edición del “Clásico de la Ciudad” se mostró más parejo y con un ritmo de juego muy alto en donde la visita culminó los primeros 10 minutos arriba por la mínima (16-17).

En el segundo cuarto ninguno de los dos se tomó un respiro y el partido continuó siendo de alto vuelo. La igualdad se mantuvo durante gran parte de la primera mitad, aunque en los minutos finales de la primera mitad el “bordó” comenzó a tomar el control del partido desde el ingreso de Fernanda Illesca a la pista.

El gran punto de inflexión se dio a partir de este momento. El nerviosismo por no poder anotar, sumado a la efectividad de su rival provocó en Gimnasia una merma en su rendimiento notoria que “La Fede” a partir de la experiencia de sus jugadoras aprovechó para terminar la primera mitad arriba por 11 tantos de diferencia (22-33).

En el regreso del entretiempo volvió la paridad. Gimnasia comenzó a tomar mayor cantidad de tiros y Agostina Mercado se mostró “intratable” en la pintura para acercar al Verde en el marcador e igualar el tanteador. En la última jugada, cuando todo parecía que las chicas del Mens Sana iban a cerrar la tercera etapa con ventaja llegó un triple increíble de Paula Reggiardo para colocar nuevamente al “Bordó” arriba (44-45).

El partido se jugó a un ritmo desenfrenado durante todos los periodos anteriores y el cierre no iba a ser la excepción. El plantel conducido por Juan Carlos Morel logró sacar una diferencia importante a su favor en lo que parecía ser un cierre brillante por parte de las locales, pero a falta de dos minutos el “bordó” sacó a relucir un mejor desempeño e igualó el marcador para ir a tiempo suplementario (63-63).

Una vez ubicados en el suplementario, la experiencia superó a la juventud. La visita logró cerrar un juego muy apasionante a su favor gracias a la constancia que le permitió igualar el marcador y la calidad de juego que luego le dio la victoria por 74 a 63.

"Tuvimos un primer tiempo no tan bueno. Quizás no jugamos muy bien, no fuimos muy claros, principalmente en la ofensiva. Entendimos como teníamos que defender, pero no fuimos tan claros en la ofensiva. En el segundo tiempo, las chicas se soltaron más y pudimos jugar. Hicimos un buen juego hasta ese antideportivo, faltando tres minutos y algo, creo que a partir de ahí nos fuimos del partido", admitió Morel luego de terminado el partido en declaraciones a Prensa Gimnasia.

Síntesis

Gimnasia 63 (63) / Federación 74 (63)

Gimnasia y Esgrima (16+6+22+19+0): María Sol Villavicencio 14, Tiziana Weinbender 0, María Belén Carrizo 3, Agostina Domingos 0 y Agostina Mercado 29 (FI); Valentina Bahamonde 6, Josefina Harris 0, Agostina Romanutti 1, Candela Vidal 10 y Martina Mercado 0, DT: Juan Carlos Morel.

Federación Deportiva (17+16+12+18+11): Camila Vázquez 5, Paula Reggiardo 14, Sofía Cruz 8, Kiara Mihoglu 7 e Irene Paviotti 30 (fi); Fernanda Illesca 2, Lucía Bonzani 0, Alen Camara 8, Constanza Cartagena 0 y Keila Romero 0. DT: Lucas Núñez.

Parciales: 16-17, 22-33, 44-45 y 63-63.

Arbitros: Leandro Aguirre y Micaela Moncalieri.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut)