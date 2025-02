La frase xenofóbica de Lourdes contra los participantes extranjeros

En Gran Hermano (Telefe) las cámaras están prendidas todo el tiempo y vigilan cada uno de los movimiento que realizan los participantes. Sus dichos, acciones y gestos son captados para millones de personas y suelen dar que hablar. La última en quedar en el ojo de la tormenta fue Lourdes Ciccarone.

Una de las participantes más controvertidas de esta temporada es la joven marplatense que generó repudio por sus comentarios xenofóbicos contra varios de sus compañeros. La jugadora protagonizó una conversación en la que cuestionó la presencia de participantes extranjeros en el programa y afirmó que, si era eliminada antes que ellos, se quitaría la vida.

“Hay dos uruguayos, un peruano, una brasilera y un egipcio. ¿Y acá en dónde estamos?”, dijo con molestia en el comedor de la casa. Su compañera, Sandra Priore, le respondió con naturalidad: “En Argentina”. Sin embargo, lejos de retractarse, Lourdes insistió: “Yo soy de Argentina, GH Argentina. Me llego a ir antes que los que no son de acá y me rajo tres tiros”.

Las lamentables frases llegaron después de que la concursante compartiera su enojo por la entrada de nuevos jugadores, entre ellos Gabriela Gianatassio, de Brasil; Selva Pérez Carvalho, oriunda de Uruguay; y Saif Yousef, de El Cairo, Egipto. Además, la competencia tiene en la actualidad al limeño Renato Rossini y a Santiago Algorta, nacido en Montevideo, Uruguay.

El episodio desató una ola de repudio en redes sociales, donde la actitud de la participante fue calificada de discriminatoria y violenta. Usuarios de X exigieron sanciones dentro del programa y la calificaron como xenófoba, término que hace referencia a la hostilidad o el rechazo hacia personas de otras nacionalidades.