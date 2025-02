La hija de Chico Novarro fulminó a Cecilia Milone

Julieta Novarro habló este jueves en Intrusos (América) luego del escándalo que se desató por la actitud de Cecilia Milone, quien se denominó como “la viuda” de Chico Novarro al asegurar que el histórico cantante -quien falleció en agosto de 2023- fue el gran amor de su vida.

La hija del reconocido artista se mostró molesta con la exposición mediática que tomó el tema y confirmó que su padre no quería ver a Milone en sus últimos días de vida y la envió a hacer terapia. Además, Novarro contó que la actriz y cantante intentó ingresar a la casa que Chico compartía con su esposa, Cristina, pero fue el propio artista quien le prohibió la entrada. Según su testimonio, Milone habría insistido hasta el cansancio en su deseo de verlo, pero él se negó a recibirla.

“Yo me enteré que esta persona (por Cecilia) hacía un homenaje, me pareció espectacular: cualquiera que quiera continuar con el legado de papá, no tiene que pedir permiso. Si es con respeto y con amor, hasta ahí. Pero todo lo demás, no sé, andá a terapia. Hay un punto en que él no está”, comenzó diciendo Julieta.

“No pasaron ni dos años de que murió mi papá. Nunca fue un tipo mediático, yo aprendí eso. Ni yo ni mis hermanos lo somos tampoco. Todo lo que ella pueda decir con lo que a vos te pasa, está ok. Pero cuando la otra persona ya no está, no está bien. Incluso si pasaron 40 años más. Acá hay una mujer que es una viuda y que es mi mamá”, dijo Julieta, visiblemente molesta por las declaraciones de Milone.

“En los últimos 50 años mis padres estuvieron juntos, con sus idas y venidas, porque se separó, volvió... Mi mamá siempre supo que mi papá tenía ‘amigas’. Tuvo otras ‘amigas’, mucho más importantes. Y seguramente quizás mantuvo un vínculo con ella. En los últimos 25 años yo viví todos los fines de semana con mi papá. Él era un tipo familiero. Aparte lo quería mucho a Nito (Artaza). Podía tener algún mensaje, pero que Cecilia diga que era la viuda, es un montón. Tenemos un tema ahí que tiene que ir a terapia urgente”, aclaró.

Además, Julieta recordó el momento en el que Milone y Chico Novarro trabajaron juntos, en la época en la que se habría iniciado el vínculo. “Hace 25 años hicieron un show juntos. Puede ser que se hayan mandado mensajes para Año Nuevo. Ni idea, tampoco me importa. Porque no está él y es un tema de él, que ella lo charle con sus amigas. Que diga que lo amaba está todo bien, pero que diga que es la viuda...”, agregó con indignación.

Por otra parte, la hija del cantautor dijo que Milone hizo numerosos intentos por acercarse a su padre, incluso cuando él ya no quería mantener contacto con ella. “Yo estaba cuando tocó el timbre de mi casa. Esto es verdad. Yo le dije que ella estaba abajo y que lo quería ver, se lo pregunté con mi mamá presente. Y me dijo: ‘No, no’. Él terminó sus años con quien quiso terminar sus años”, aseguró.

“A mi mamá le daba un dolor toda esta situación... Porque por más que vos no estés con alguien, son 50 años juntos. Cuando fue el velorio de mi papá, dije: ‘A mí me van a aparecer cuatro o cinco...’. Y por suerte no apareció nadie. Entonces decía: ‘Qué respetuosas las amigas’. Mi papá les decía así. Él mantuvo un vínculo con mi mamá, toxi, no toxi, llamalo como quieras, de mucha dependencia. Y de mucho amor. Yo los vi a ellos y yo creo que para mamá fue sanador. Ellos pudieron amigarse, mi papá se divertía mucho”, dijo.

“Lo que me parece que Milone tiene que hacer si quiere respetar a una familia que está ‘duelando’ es parar. Ella puede pensar y sentir lo que quiera, lo que me parece mal es que lo diga públicamente. Yo no quiero generar un ida y vuelta. Si tiene un mínimo de respeto, yo creo que va a parar. Alguna amiga que le diga: ‘Hasta acá’”, cerró Julieta Novarro.