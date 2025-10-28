La Liga Formativa de Vóley comienza con su definición

La temporada 2025 entra en la etapa de definición y este fin de semana largo se disputarán los últimos partidos clasificatorios y semifinales.

Luego del breve receso por las elecciones, la Liga Formativa de Vóleibol entrará en la etapa de definición cuando este fin de semana se jueguen los últimos partidos de la clasificación y posteriormente se disputen las semifinales. Las finales se desarrollarán el sábado 15 de noviembre.

La competencia, que es organizada por el Ente Comodoro Deportes, involucra a más de 40 equipos en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 19, tanto en femenino como masculino.

Este sábado 1 y el domingo 2, en la Escuela Nº 722 del barrio Próspero Palazzo, se van a estar disputando los últimos enfrentamientos clasificatorios y algunas semifinales de la sub 14 y sub 12. Por su parte, aprovechando el feriado provincial del lunes, se jugarán las otras “semis” en el Gimnasio municipal Nº4 de Standart Norte.

“La Liga se dividió en dos etapas, vamos por la segunda etapa y ya estamos terminando la clasificación. El sábado 1 de noviembre se van a jugar los últimos partidos clasificatorios y al otro día empezarían las semifinales. Y el lunes vamos a disputar las finales en el Gimnasio 4. Así que vamos a tener un fin de semana largo muy intenso, a puro vóley”, explicó la referente municipal Paola Ferrada.

Y sentenció: “Tenemos jugando a las categorías desde sub 12 a sub 19, y participan las escuelas municipales y clubes. Estamos muy contentos porque tuvimos una muy buena convocatoria de equipos, además pudimos desarrollar la

competencia con normalidad. La idea es terminar la competencia el 15 de noviembre”.

EQUIPOS

SUB 12

Femenino: Club Petroquímica, Waiwen, Laprida Vóley, Club Choique, Palazzo Vóley y Club Lihuen.

Masculino: Waiwen, Club Choique y Palazzo Vóley.

SUB 14

Femenino

Zona A: Club Choique, Laprida Vóley, Municipal Huergo, Martín Rivadavia y Municipal 3.

Zona B: Waiwen, Club Lihuen, Domingo Savio, Municipal 2 y Municipal 4.

Masculino: Waiwen y Club Choique.

SUB 16

Femenino: Municipal 3, Laprida Vóley, Palazzo Vóley, Municipal Huergo, Municipal 4, Municipal Ciudadela y Municipal Km. 5.

Masculino: Municipal 3, Palazzo Vóley y Municipal 4.

SUB 19

Femenino: Municipal 3, Municipal 2, Palazo Vóley, Municipal Aurinegro y Municipal Km. 5.

Masculino: Laprida Vóley, Palazzo Vóley, Municipal Huergo, Municipal 4, Municipal 1, Municipal Aurinegro y Municipal Ciudadela.