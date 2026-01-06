La Liga Nacional pone primera en el 2026

Obras-Unión, Racing-Instituto, Regatas-Oberá y Olímpico San Lorenzo juegan este martes en la reanudación de la fase regular.

Con cuatro partidos, este martes se reanudará la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2025/2026, certamen que tiene como líder a Ferro Carril Oeste.

En ese contexto, el escolta Obras Basket se medirá en El Templo del Rock, ante Unión de Santa Fe.

El encuentro, que dará inicio a las 21, tendrá el arbitraje de Fabricio Vito, Julio Dinamarca y José Domínguez, y será televisado por la señal de TyC Sports.

En el cierre del 2025, Obras superó a San Lorenzo de Almagro por 89 a 81, en el Polideportivo Roberto Pando, y cosechó su tercer triunfo al hilo en la Liga Nacional 2025-26. Cuatro jugadores terminaron en doble dígito: Ty Sabin (21 puntos), Felipe Inyaco (12), Jorge Bilbao (11) y Marcos Delía (10). Con este resultado, el “Rockero” quedó con un récord de 11 victorias y cinco derrotas en la Liga Nacional 2025-26.

El cierre del 2025 para el “Tatengue” no fue fácil, con la salida de Maximiliano Seigorman y el interinato de Martín Castellazi el equipo santafesino se despidió ante su gente con un triunfo sobre Argentino, un bálsamo para el “Rojiblanco” que tiene récord negativo con seis victorias en 15 presentaciones.

Este año arrancó con Ariel Rearte como nuevo orientador táctico, que ya tuvo algunos entrenamientos con el equipo y este martes hará su debut. Respecto al equipo, vale destacar que aún sigue en la búsqueda del reemplazo por lesión de José Ignacio Alessio -ex Gimnasia de Comodoro-, el resto del equipo está todo a disposición.

Por su parte, Racing de Chivilcoy recibirá a Instituto de Córdoba. El partido, que dará comienzo a las 21, será controlado por Juan Fernández, Raúl Sánchez y Enrique Cáceres, con transmisión de Básquet Pass.

En su último juego en el 2025, Racing cayó ante su gente de manera ajustada frente a Argentino de Junín por 79 a 76, en un partido muy parejo que se definió en los minutos finales.

El equipo de Chivilcoy se ubica en el puesto 15, con un balance de cinco victorias y diez derrotas.

Instituto, por su parte, tendrá un inicio de año con una agenda cargada, tanto por la Liga Nacional como por la Basketball Champions League Americas (BCLA).

La primera gira comienza este martes, en Chivilcoy, y continuará el jueves 8 frente a Argentino. Luego llegará el primer juego como local del año, el lunes 12, ante Olímpico de La Banda.

En cuanto a las novedades del plantel, Instituto se entrena actualmente sin los extranjeros Ahmed Hill, quien fue desvinculado de la institución, y Keylan Boone, que hizo uso de la cláusula de rescisión de su contrato para concretar su salida del club.

Además, Vicente Garello continúa con su proceso de recuperación por una tendinopatía aquílea, por lo que su disponibilidad para los próximos partidos será evaluada de acuerdo a su evolución en los próximos días.

Instituto marcha en la decimosegunda posición con un registro de 10 festejos y 9 caídas.

Además, Regatas Corrientes se las verá en el Fortín Rojinegro ante Oberá de Misiones. El partido dará comienzo a las 21:30, arbitrarán Oscar Brítez, Jorge Chávez e Iván Huck, y será televisado por Básquet Pass.

El “Remero” viene de un gran cierre de año con tres triunfos seguidos, donde le ganó a San Lorenzo 92-70 y a Ferro 79-77 como visitante, y San Martín 84-64 como local el 29 de diciembre.

El conjunto misionero, por su parte, llega tras una dura derrota como local frente a Obras 66-78 el pasado 21 de diciembre, lo que le cortó un envió de cuatro triunfos en fila: Peñarol (visitante), Instituto (local), Gimnasia y Boca (ambos como visitante).

Y en cuanto a la tabla de posiciones, será un partido importante para los dos, quienes comparten el mismo récord, son rivales directos en la lucha por meterse entre los cuatro primeros y disputar la Copa Súper 20.

Tanto OTC como el “Fantasma” llegan al primer partido del nuevo año con nueve victorias y cinco derrotas, lo que los ubica en el 4° y 5° puesto de la tabla, por lo que el vencedor se quedará en soledad con el 4° lugar.

Para el duelo, el “Remero” aún no contará con el colombiano Juan Tello, quien se sumará al plantel el 10 de enero, y tampoco tendrá a Juan Larraza, quien fue cedido a Ciclista de Junín que compite en la Liga Argentina. Más allá de esos nombres, el resto del equipo estará a disposición de Juan Varas.

Y a partir de las 22, Olímpico, que dirige el comodorense Martín Villagrán, recibirá a San Lorenzo. El partido, que se jugará en el “Vicente Rosales” de La Banda, será arbitrado por Pablo Estévez, Alberto Ponzo y Andrés Barbarini.

El cruce adquiere un valor especial por el presente de ambos equipos. Olímpico y San Lorenzo llegan con idéntico registro de cinco victorias y diez derrotas, ubicados en las posiciones 17 y 16 respectivamente, por lo que el resultado será determinante en la lucha por despegarse de los últimos lugares de la tabla.

En Olímpico es oficial el corte de Richard Granberry por recorte presupuestario, y el DT Martín Villagrán deberá reorganizar la rotación en el poste bajo.

En ese contexto, Santino Romegialli asumirá mayor protagonismo, mientras que Gonzalo Bressan se perfila como el pívot titular.

Del lado visitante, se confirmó en las últimas horas la continuidad del base Lucas Pérez, una ficha de experiencia que aporta conducción y equilibrio al conjunto azulgrana.