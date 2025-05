La niñera negó las acusaciones de abuso sexual infantil

En la mañana del martes se conoció en Comodoro un testimonio estremecedor a través de Radiovisión: una mujer denunció que su hija, actualmente de seis años, fue víctima de una violación grupal cuando tenía cinco. Según su relato, el abuso ocurrió mientras la menor estaba bajo el cuidado de su niñera, C.R.P, durante los meses de julio y agosto de 2023. Aseguró que los responsables fueron tres hijos de la niñera y cinco personas más.

Este miércoles, en ejercicio del derecho a réplica, C.R.P se presentó en el estudio radial junto a su hijo, L.G. Acompañados por la autorización de su abogada, ambos negaron de forma enfática las acusaciones y cuestionaron la veracidad del testimonio de la denunciante.

“LA NENA ESTABA TRAUMADA, NO HABLABA”

“Vengo a desmentir todo lo que dijo esta mujer. Yo estaba trabajando en otra empresa durante esas fechas. Tengo recibos de sueldo que lo demuestran. Si tiene pruebas, que las muestre; no dibujos de una criatura”, expresó C.R.P, visiblemente afectada.

La mujer explicó que cuidó a la menor en su casa porque, según dijo, en la vivienda de la madre había una situación de violencia doméstica: “Ella tenía una perimetral con su expareja. La nena estaba traumada, no hablaba, sólo hacía señas. Vivían en condiciones precarias y por eso propuse cuidarla en mi casa, que quedaba cerca de su trabajo”.

C.R.P también cuestionó el momento en que fue notificada de la denuncia: “Me acusó recién en mayo de este año. Un año después. Yo me enteré cuando fui a buscar una notificación, no entendía nada. Ahí me dijeron que era por una menor”.

Por su parte, L.G, hijo mayor de C.R.P, también negó los hechos: “No conozco ni a la señora ni a su hija. Nunca hablé con ellas, ni tuve contacto. Me sorprendió escuchar mi nombre en el programa, siendo que jamás estuve involucrado. No tengo antecedentes ni estuve detenido nunca”, afirmó. También cuestionó que hubiera sido mencionado en la denuncia un año después de los hechos presuntamente ocurridos.

Tanto él como su madre señalaron que cuentan con documentación, testimonios y elementos que presentarían ante la Justicia para acreditar su inocencia. “Yo tengo pruebas de todo. Desde los movimientos de mi hijo con la tarjeta SUBE hasta su escolaridad. Él no vivía conmigo, vivía con su padre”, expresó C.R.P. Además, explicó que uno de sus hijos menores fue desvinculado de la causa por falta de pruebas.

Durante la entrevista, también denunciaron haber recibido amenazas y hostigamientos tras la emisión del testimonio original. “Desde que salió al aire, mis hijos son amenazados de muerte. Si les pasa algo, ella será responsable”, advirtió CRP en referencia a la denunciante.

“VA A TENER QUE PEDIR DISCULPAS PUBLICAS”

Finalmente, aseguró que volverá al programa con su abogada para presentar públicamente las pruebas que respalden su versión: “Voy a demostrar que mis hijos son inocentes. No puede ensuciarse así a personas sin fundamentos. La verdad va a salir a la luz y esta mujer va a tener que pedir disculpas públicas, no a mí, sino a mis hijos, que son menores y hoy están siendo señalados sin pruebas”.

Desde la producción del programa se reiteró que ambas partes tuvieron el espacio para exponer sus versiones, y se enfatizó que será la Justicia la que determine las responsabilidades o absuelva a los implicados, en un proceso que todavía está en curso. Mientras tanto, el caso continúa generando conmoción pública y exige prudencia y respeto por los tiempos judiciales, especialmente tratándose de hechos que involucran a menores de edad.