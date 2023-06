La policía confirmó que el cuerpo hallado es el del actor Julian Sands

La policía confirmó el martes que los restos humanos descubiertos por unos excursionistas en Estados Unidos son los del actor Julian Sands, quien fue reportado como desaparecido en enero.

La estrella de "A room with a view", de 65 años, desapareció el 13 de enero mientras practicaba senderismo en la zona de Baldy Bowl, en los picos de San Gabriel, California.

El proceso de identificación del cuerpo localizado en Mt. Baldy el 24 de junio de 2023 finalizó y fue identificado positivamente como Julian Sands, de 65 años, de North Hollywood. Todavía se está investigando la forma de la muerte, a la espera de los resultados de más pruebas.

El sábado 24 de junio de 2023, excursionistas contactaron a la Estación del Sheriff de Fontana después de que descubrieron restos humanos en el área silvestre del Monte Baldy, a unos 80 km al noreste del centro de Los Ángeles. Los agentes de la comisaría de Fontana, junto con la División de Operaciones de Emergencia del Departamento del Sheriff, respondieron y transportaron los restos de la víctima a la oficina del forense del condado para su identificación.

Su desaparición desencadenó una búsqueda masiva con helicópteros y aviones no tripulados peinando la zona, pero sólo se recuperó su coche Volvo cubierto de nieve cerca de Mount Baldy.

Los agentes reanudaron la búsqueda de Sands el 17 de junio, con la participación de más de 80 voluntarios, ayudantes y personal de búsqueda y rescate. Sin embargo, no se le localizó en ese momento debido al tremendo clima.

Sands nació el 4 de enero de 1958 en Otley, West Yorkshire (Inglaterra) y su carrera ha estado marcada por proyectos de cine y televisión. El actor, que vivía en North Hollywood, ha aparecido en más de 150 películas y programas de televisión.

Entre sus trabajos destacados se encuentra la película "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011), la comedia de acción de Jackie Chan "The Medallion" (2003) y su participación en series como "Smallville" o "The L Word". "The Killing Fields", "Warlock", "A Room with a View" y "Arachnophobia", se encuentran entre sus créditos.

A Sands le sobreviven sus tres hijos y su esposa, la periodista Evgenia Citkowitz.