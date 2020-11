"La pretemporada no nos fue fácil", admitió Rivero

El escolta Juan Manuel Rivero, quien marcó 21 puntos, fue uno de los puntos altos que tuvo el triunfo –cuarto seguido- de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ante Boca Juniors a quien derrotó por un contundente 98-66.

Con esa amplia victoria, los dirigidos por Martín Villagrán, se afianzaron en lo más alto de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol, y ahora son los únicos invictos de esa zona.

Tras el partido que se disputó el último miércoles en el Templo del Rock, lugar donde se desarrolla una de las burbujas, Rivero efectuó declaraciones al Departamento de Prensa de Gimnasia.

“Sabemos que es un inicio soñado, sobre todo porque la pretemporada no nos fue fácil. De hecho nunca pudimos llegar a jugar cinco contra cinco por diferentes motivos. Estamos acá entregando todo, tanto hoy como ayer tuvimos que suplir la baja de nuestro capitán sin lugar a dudas, pero el equipo lo pudo hacer así que estoy sumamente contento”, expresó el escolta que ante el “Xeneize” fue el segundo goleador del equipo detrás del chaqueño Franco Giorgetti, que anotó 22 tantos.

Sobre la ausencia de Diego Romero, quien se encuentra aislado por Covid-19, Rivero tuvo que tomar la posta de capitán y también se refirió al respecto.

“Trato de seguir la línea de Diego, y en ese sentido, el ‘negro’ para conmigo, me da la libertad absoluta y siempre le dice a todos los muchachos de lo que diga yo es lo mismo que dice él, así que eso me llena de orgullo en estos dos partidos que me tocó y lo asumí de la mejor manera. Traté de alentar a los chicos y por suerte ganamos también”, destacó Rivero quien tuvo 5-7 en tiros de tres puntos en el triunfo ante Boca.

En otra parte de la nota, se le preguntó si fue especial enfrentar a Boca que tiene a cuatro jugadores que pasaron por el club “mens sana” (Buendía, De los Santos, Schattmann y Aguerre), además del DT Gonzalo García.

Al respecto, Rivero quien lleva cinco temporadas en el equipo expresó: “Honestamente no fue especial, lo tomé, y creo que los chicos también, como un partido más. Sí estaba bueno porque conocía a los jugadores y vos cuando te conocés más, sabés los puntos fuertes de cada uno”, sostuvo.

Y respecto al DT, quien también ya lo tuvo como entrenador, Rivero dijo: “Con Gonzalo es un placer enfrentarlo porque tengo una relación hermosa de hace muchos años y queda ahí”, afirmó.

Finalmente, Rivero dejó un mensaje para la gente de Comodoro Rivadavia que lo sigue a través de las redes sociales, radios y el mismo streaming de la LNB.

“Agradecer primero porque en esta etapa que nos toca de pandemia nos apoyan igual. Cantidad de mensajes en todas las redes sociales, deseando muchos éxitos para el equipo. Así que les mando un abrazo, que disfrute como lo estamos haciendo nosotros y ojalá en algún momento podamos reencontrarnos en el Socios”.