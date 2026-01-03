La primera foto de Nicolás Maduro tras su captura

Se lo observa con los ojos tapados y manos atadas. El presidente estadounidense Donald Trump compartió la imagen a través de su red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado la primera imagen de Nicolás Maduro minutos después de haber sido capturado. En la foto se ve al líder venezolano esposado y con los ojos tapados con lentes oscuros, tras su captura y extracción de Venezuela.

La imagen, que fue colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, en referencia al buque militar estadounidense al que fue trasladado. Maduro aparece sosteniendo una botella de agua, vestido con un equipo de gimnasia de color gris.

Nicolás Maduro fue “capturado y sacado“ de Venezuela junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques contra Caracas y otros puntos del país caribeño.

“Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”, afirmó Trump en su red social, Truth Social.