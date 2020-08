La reestructuración solo suma rechazos

“Mi opinión se la he dado a los diputados provinciales, representantes de Puerto Madryn. Soy consciente de que se necesita una reestructuración de la deuda de manera inmediata, pero de ninguna manera podemos otorgar un cheque en blanco para que la provincia siga endeudándose. Lo primero que tenemos que lograr es saber de qué manera se va a poder pagar la deuda y de qué manera vamos a poder salir adelante”, dijo este miércoles el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

Resaltó que “acá no estemos pensando que el gobierno empezó hace seis meses. Este gobierno viene hace dos años y medio y todavía no ha encontrado una solución. Si la solución va a seguir siendo pedir dinero prestado, me parece que vamos por mal camino”.

Más adelante el intendente opinó: “creo que el gobernador tiene que terminar su mandato porque fue elegido por el voto popular. Lo que sí también soy consciente es que no hay que subestimar a la gente, a quienes confiaron con el voto. Me parece que un dirigente, un político, tiene que ser la misma persona cuando es candidato y cuando es gobernador. Se han hecho promesas desmedidas y hoy estamos pagando los platos rotos porque no se pudieron cumplir”.

En este sentido, Sastre indicó en Jornada: “no solo un intendente se tiene que sentir acompañado porque le bajan obras o distintos aportes; una ciudad se tiene que sentir acompañada por un gobernador que la visite, que trate de estar cerca de los intendentes. Yo lo he expresado; el gobernador la última vez que vino a Puerto Madryn fue el 10 de diciembre cuando fue mi asunción; imagínense que estamos a 70 kilómetros”.