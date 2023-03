La Tora contra Romina Uhrig: "¿De qué hablas, fantasma?"

Romina Uhrig fue eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe) el último domingo, quedando a un paso de la final. Este lunes, tuvo su debate donde estaban presentes tanto sus excompañeros, como los analistas, todos dispuestos a preguntarle sobre más de una cuestión a la exlegisladora. La Tora se mostró furiosa, la trató de fantasma, y dejó en claro que la decepcionó.

Luego de que Santiago del Moro le abriera el micrófono a los exparticipantes para que le dijeran unas palabras a Romina, la mayoría de los comentarios fueron negativos, muchos se encargaron de desahogar el enojo que tenían acumulado desde que les tocó partir de la casa por decisión del público. La Tora fue una de ellas, se encargó de expresar que si bien tenían buena relación en un comienzo, eso ya quedó muy atrás.

“Yo con ella me llevaba bien hasta que vi después los clips de mi vieja, donde opinaba sobre mi relación con ella”, comenzó manifestando la oriunda de Berazategui. Luego, continuó explayándose: "Ella dijo que mi mamá lloraba porque yo la trataba mal, pero estaba mal porque mi mejor amigo falleció de coronavirus. Si querés opinar de alguien, opiná de la relación con tu mamá, que muchas veces me dijiste que es peor que la mía. Realmente me decepcioné porque vi que habló cosas muy feas”.

Al tomar la palabra, Romina quiso desmentir todo lo que recientemente había escuchado. "Primero, yo no hablé mal. No me gustó para nada cómo tratabas a tu mamá. En un momento se puso a llorar. Yo te dije que no es maleducada, la gente más grande tiene otro pensamiento, otras formas”, indicó la exdiputada.

Posteriormente, le sugirió a La Tora que los tratos que tuvo con su mamá, Gladys, durante su breve estadía en la casa, no fueron los ideales: “Primero, para respetar al otro hay que respetar a los padres. La mamá de Tora se puso a llorar y me dijo que ella se iba a enojar si la veía llorando”.

La joven de 28 años, ante lo que escuchaba, se dejó ver exaltada y angustiada, casi al borde del llanto, dijo: "Mi mamá lo salió a desmentir eso que decís. Se largó a llorar porque murió mi mejor amigo. ¿De qué hablas, fantasma?”. El tema entre ellas finalizó ahí, aunque Romina continuó recibiendo críticas de parte de sus excompañeros que se encontraban en el estudio.