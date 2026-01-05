La trama detrás del femicidio de Delfina Aimino en Córdoba

La joven de 22 años fue encontrada asesinada el 1 de enero en un descampado de Villa María. Hay un detenido, que sería la última persona en verla con vida.

Apenas empezaba el 2026 cuando la provincia de Córdoba amaneció con una noticia estremecedora. Pasadas las 9 de la mañana del 1° de enero, el cuerpo de una joven apareció entre los pastizales de un descampado de la localidad de Villa María, a pocos metros de un camino rural. La escena fue descubierta por un hombre que paseaba a su perro y que, al advertir lo que había entre la maleza, llamó de inmediato a la Policía.

Durante varias horas, nadie supo quién era esa chica ni cómo había llegado hasta ahí. No tenía documentos y el estado del cuerpo impedía un reconocimiento visual. Con el correr de las horas, confirmaron que era víctima de un femicidio.

Delfina Aimino tenía 22 años, era oriunda de Villa María, hincha de River y se definía en redes sociales como “protectora de los animales”. Su nombre fue difundido recién después de un trabajo arduo de los forenses.

La clave para reconstruir su identidad fue una herida previa al crimen. Cuando le consultaron a los médicos de la zona, descubrieron que era la paciente que habían atendido días antes.

Por ese detalle, hicieron un cotejo de huellas dactilares que terminó de confirmar lo que su familia temía.

Golpes, cortes y signos de defensa

Mientras la ciudad seguía conmocionada por el hallazgo, la Fiscalía de Instrucción en Feria, a cargo de Silvia Maldonado, avanzaba con una hipótesis firme. Aimino no murió de manera accidental ni fue víctima de un robo, sino que había sido asesinada con extrema violencia.

Los peritajes preliminares revelaron golpes, cortes, signos de defensa y al menos 20 puñaladas. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia, mientras personal de Policía Científica y de la División Investigaciones reconstruía las últimas horas con vida de la joven.

Esa reconstrucción llevó rápidamente a un nombre: Tomás Ariel Mulinetti, de 23 años. El estudiante de ingeniería electromecánica fue detenido en un allanamiento realizado en una casa del barrio Trinitarios, sobre la calle General Lonardi.

En el procedimiento, los investigadores secuestraron ropa, celulares, documentación, una navaja que habría sido el arma que usó el acusado y un auto Ford Ka que habría sido utilizado la madrugada del crimen.

La hipótesis que maneja la Justicia y una prueba clave

Según la principal línea de investigación, Aimino y Mulinetti se habían conocido a través de una aplicación de citas. No existía una relación previa ni un vínculo de larga data. El contacto habría sido reciente y el encuentro se concretó pocas horas después de los festejos de Año Nuevo, cuando la joven salió de su casa luego de brindar con su familia.

Las cámaras de seguridad y el análisis de las antenas de celular todavía son analizadas, pero los investigadores ya lograron reconstruir parte del recorrido.

Uno de los elementos determinantes fue un ticket de una estación de servicio. La pareja habría cargado combustible antes de dirigirse a la zona donde ella fue asesinada horas más tarde.

Ese comprobante permitió ubicar tiempo, lugar y movimiento, y ahora es una prueba central dentro del expediente.

También se cruzaron datos, registros de cámaras y testimonios que terminaron de cerrar el cerco sobre el acusado.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue una conducta posterior al hecho. Mulinetti habría pasado varias horas lavando su vehículo el mismo día del crimen. Ese comportamiento fue interpretado como un intento de borrar rastros y fortaleció la sospecha en su contra.

La fiscal Maldonado ordenó además un relevamiento en la casa de Aimino, donde habló con su madre y reconstruyó el contexto previo a la salida de la joven.

Mulinetti quedó detenido e imputado por homicidio calificado por violencia de género. Este es el primer femicidio del año 2026 en el país. La causa sigue en plena etapa investigativa y no se descarta la realización de nuevas medidas para precisar la mecánica exacta del ataque, el momento en que ocurrió y si hubo intentos de encubrimiento.