La Unión sumó a Trevor Gaskins

El base estadounidense, nacionalizado panameño, se incorpora al elenco de Formosa por Tomás Spano, quien no puede seguir en el equipo por una lesión.

El base extranjero Trevor Gaskins es nueva ficha de La Unión de Formosa para jugar la Liga Nacional de Básquet. Llega como recambio de Tomás Spano quien no puede seguir en el equipo por la lesión que sufrió en su rodilla izquierda en el partido con Unión de Santa Fe.

Nacido en Alpharetta, Georgia, el 24 de noviembre de 1989, Gaskins es estadounidense, nacionalizado panameño por lo que ha jugado competencias internacionales para el mencionado país de Centroamérica.

En su carrera profesional registró varios pasos por La Liga Nacional desempeñándose con las camisetas de Bahía Basket -2014/15-, Ferro -2015-, Olímpico -2019/20- y Quimsa -2020/21-.

En el exterior pasó por Colombia, Panamá, Puerto Rico, Israel, México, Brasil y Uruguay. El Calor de Cancún de México y Unifacisa Basquete de Brasil fueron sus últimos equipos.