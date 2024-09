Lali Espósito lanzó "Fanático", una canción con indirectas a Javier Milei

Lali Espósito lanzó una nueva canción junto a su video musical y el pop argentino está de regreso. La cantante estrenó FANÁTICO, su más reciente tema y que, al parecer, integrará su sexto álbum que verá la luz próximamente. Luego de unos meses muy movidos por el contexto político actual, parece que tanto las letras como el videoclip tienen claras referencias al presidente Javier Milei que la hostiga cada vez que puede.

Los rumores de la nueva música de la premiada artista comenzaron esta semana cuando se instaló un gran cartel publicitario en el barrio porteño de Palermo, que decía una de las estrofas de la reciente canción: "Poné Disciplina para entrar en calor". Pero hasta entonces, nadie sabía nada.

Sin embargo, durante el miércoles, los usuarios de redes sociales comenzaron a viralizar fotos y videos de la imagen que, al parecer, había sido "vandalizada" aunque con algunas dudas porque solo había grafitis, marcas y cruces, pero no frases agresivas, dibujos obscenos o alguna referencia a la actriz.

Finalmente, a las 21 de este jueves se estrenó el sencillo en todas las plataformas, que fue compuesto por la propia Espósito y equipo, y producida por Mauro De Tommaso y Don Barreto.

El video musical, ¿con referencias al Presidente?

El regreso de Lali —en el que fusiona el pop, con su letra pegadiza, y el rock—se enmarca en meses donde fue hostigada por el presidente Javier Milei y sus seguidores —así como los ejércitos de trolls— luego de que la compositora ganadora del premio Gardel criticara la gestión del ultraderechista y las medidas de ajuste hacia todos los sectores de la cultura nacional.

En el video musical, que fue dirigido por la propia cantante junto a su hermano Lautaro Espósito, se la ve a la estrella en lo que parece un depósito en el que realiza un casting entre varios "fanáticos" de ella: algunos utilizan atuendos de sus actuaciones, otros las ningunean, un hombre con bombo, y hasta aparece un admirador de los Rolling Stone —en referencia a cuando Milei dijo que desconocía a la figura pop y que escuchaba ópera y la banda de Mick Jagger— . También, aparece el humorista Lucas Spadafora en el disfraz de monja utilizado por Lali en la novela Esperanza Mía.

También aparece un joven atractivo y bien vestido con traje, esquivando la mirada y con cigarrillo en mano, pero que después recibe un gran "makeover" y se convierte en un nuevo admirador de la exCasi Ángeles: ¿Será Santiago Caputo?.

Sin embargo, un inesperado "fan" de la cantante aparece durante la mitad del audiovisual: se trata de un hombre que se lo ve furioso, gritando, con campera de cuero y un aspecto muy particular. ¿Un palito para el mandatario ultraderechista? .

Mientras tanto, a la intérprete se la ve comiendo un pancho y luego se duerme en medio de las agresiones, quizá como un guiño al "insulto" que suelen lanzar a los manifestantes o "planeros" que concurren a movilizaciones. En esa línea, Lali le resta importancia a los comentarios cargados de odio de este personaje.

En tanto, la letra también está repleta de referencias y posibles analogías con la actualidad, como por ejemplo: "Dice que no escuchó mi canción; pone disciplina para entrar en calor" o "aunque te hagas el malo te está faltando cariño. Vení que te firmo la fotito".

El estribillo también denota un claro mensaje: “Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”

Cabe recordar que los intercambios entre Lali y Milei comenzaron el año pasado, luego de que la cantante lamentara la victoria del líder de La Libertad Avanza en las PASO de agosto.

"Qué peligroso. Qué triste", había publicado la cantante en Twitter. El tiempo pasó, pero la intérprete de éxitos como Disciplina y N5 se convirtió en un blanco de hostigamiento y violentas agresiones por parte de los seguidores libertarios y los "trolls" de redes sociales.

FANÁTICO ya está disponible en todas las plataformas de streaming y el álbum parece que llegará recién en 2025. Ahora sí, volvió Lali y se nota que tiene mucho para decir.

La contundente respuesta de Lali a Milei

En febrero pasado, Lali le respondió a Javier Milei, luego de sucesivos ataques en televisión, radio y redes sociales. Además, la cantante aprovechó para remarcarle al mandatario que toda la información falsa que consume y comparte "vuelve a su discurso injusto y violento".

"Además de desarrollarme como artista, pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa. No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre", respondió la actriz luego de que el mandatario ultraderechista la calificara como "un parásito del Estado".

"La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción", reflexionó.

Sin embargo, la artista pop aprovechó para señalar que el discurso de Milei, basado continuamente en noticias falsas y en repostear publicaciones de seguidores y trolls, "vuelve a su discurso injusto y violento".

"Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud. y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", expresó la compositora.

Fuente: Página12