Las desgarradoras palabras del hermano de Silvina Luna

Se va a cumplir un mes desde que Silvina Luna fue internada, y la modelo comienza a mostrar leves pero consistentes mejorías. En las últimas horas, el hermano de Silvina, y quien la acompañó desde el primer día de su internación, habló sobre la situación actual de su hermana.

Así lo informó Juan Etchegoyen en la última emisión de "Mitre Live": "Acabo de hablar con Ezequiel, el hermano de Silvina, y te voy a contar qué me dice sobre la actualidad de su hermana internada", anticipó a su audiencia.

"Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico", comenzaba el mensaje que recibió el periodista. "Mañana haremos un parte más extenso, así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días", continuó, confirmando la información que circuló en los medios.

"Se está alimentando poco, pero ya puede comer", agregó. El familiar de la modelo también confesó que Silvina aún no sabe de la enorme respuesta que tuvo el mundo del espectáculo hacia su internación: "Todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron".

Finalmente, Ezequiel anticipó que la recuperación de su hermana es lenta, pero continúa: "Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere", aseguró. El hermano terminó su mensaje con una cruda reflexión: "La vida de Silvina cambió y ya no va a hacer lo mismo, ya hace años de esto, no es vida".