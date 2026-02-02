“Recreación en las Playas” y “Cumbre de Juegos en las Plazas” son los dos programas, que dependen del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Las familias de Comodoro Rivadavia se suman a los programas de Verano

Los programas de Verano, son dependientes del Ente Autáquico Comodoro Deportes, los cuales se tratan de dos interesantes propuestas.

Una de ellas es “Recreación en las Playas 2026”, que se desarrolla en la costanera local; y la otra es Cu.Ju.Pla (Cumbre de Juegos en las Plazas), que recorre distintos puntos de la ciudad.

La “Recreación en las Playas” comenzó el último sábado de 16 a 20, en la Costanera local. Se trata de jornadas abiertas para toda la comunidad, con el objetivo de que las familias disfruten de actividades lúdicas y recreativas.

La iniciativa se desarrolla de jueves a domingo, de 16 a 20, hasta el 13 de febrero.

Micaela Hernández, una de las profesoras del programa que ya cuenta con cinco años en la Comodoro Rivadavia, describió el comienzo de la propuesta y expresó que “estuvimos en la playa, también hicimos unos juegos grupales en el playón, el objetivo es que la familia comparta un buen momento. Tenemos juegos deportivos, grupales, individuales, estaciones, talleres de pintura, manualidades y zumba kids”.

También los interesados en sumarse a la iniciativa lo pueden hacer por intermedio de Instagram: @JRPlayas.

CU.JU.PLA CONTINUA EN LAS PLAZAS

Por su parte, el programa Cu.Ju.Pla (Cumbre de Juegos en las Plazas), perteneciente al Área de Recreación de Comodoro Deportes, llevó su propuesta a la plaza San Martín.

Todas las jornadas se llevarán adelante de 17 a 20 y se ofrecerán actividades para toda la familia, entre los que se pueden encontrar talleres, creación de canciones, danzas, entre otros.

“Venimos trabajando desde el 10 de enero. Estamos contentos por la repercusión que tenemos, las familias nos acompañan durante el año y en el verano, también. Ya nos quedan los últimos fines de semana. La idea es reivindicar los espacios libres, apostamos a que jueguen las infancias, pero también a que se sume la familia completa”, explicó la referente Yanina Rojas.

Cabe destacar que en ambas iniciativas, estuvo presente el director de Deportes, Martín Gurisich.