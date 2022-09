Las fans de Justin Bieber indignadas por la suspensión del show

A cuatro días del primer show de Justin Bieber en Argentina, la productora encargada de promover la gira del artista confirmó finalmente lo que hace unos días era un rumor: la suspensión total del evento. Las cientos de jóvenes de todo el país que se instalaron con sus carpas en las puertas del estadio para poder estar cerca de su ídolo, sumado a las otras miles que llegaron de otros países, se expresaron al respecto, inmersas en un clima de desilusión y tristeza.

Agustina, quien formaba parte de la carpa 15, le contó a Ámbito que “personalmente me siento decepcionada, el manejo de la productora y del team Bieber fue pésimo. Los rumores vienen hace dos semanas, y la misma gente que es la encargada de armar el escenario nos comunicó que desde el viernes pasado les avisaron que se cancelaba. Sin embargo, no hubo ningún comunicado oficial hasta hace unas horas, 4 días antes. Se cagaron en todas las pibas que estamos acá, y en las muchas otras que vienen desde otras provincias y países. De mi carpa que somos 40, más de la mitad venia de interior. Perdieron plata, no solo en la entrada sino también en vuelos y hospedaje”.

Y agregó: “Yo no perdí plata pero sí tiempo y esfuerzo en venir hasta acá, más de 100 horas desperdiciadas. De todas formas, es entendible la cancelación y más si es por temas de salud. Pero el problema de salud de él viene hace meses, tal vez hubiera sido preferible que cancele todo el tour de entrada, y no tenernos a la espera y en la incertidumbre de saber si el show se realizaba o no. Por el momento, el ambiente en las carpas es de tristeza, se está desarmando todo de a poco. Con respecto a Justin, no siento ningún tipo de odio ni nada, espero que en otro momento se dé y pueda volver al país”.

Por su parte, Lucía, otra de las jóvenes que integraba la carpa 15, remarcó que “había chicas que tenían que tomar el transporte para hoy, habían pagado alojamiento, y se re endeudaron con entradas, comidas, hoteles, y la ayuda económica que aportaban para mantener la carpa. Se endeudaron, les duele mucho más que a las que somos de La Plata.

En sintonía, puntualizó que “en lo sentimental estamos todas iguales, decepcionadas con el team. No con el artista, sino con el team. Hubieran avisado antes, ya había cancelado conciertos en Estados Unidos y lo hicieron con tiempo, nos molestó que no lo hagan con tiempo. Vinieron chicas de Uruguay, Bolivia, Perú, y otras que estaban con las valijas para venir. Al presentarse en Brasil nos dio esperanzas, pero nada de eso ocurrió. Estamos re mal, pero nos apoyamos entre nosotras, esperamos 9 meses, y cuatro días antes te avisan”.