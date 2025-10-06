La ciudad santacruceña se apresta a figurar en Libro Ginness por haber preparado el choripán más largo del mundo con una longitud de 393 metros.

Las Heras entra al Guinness con un choripán de 393 metros

La proeza gastronómica, que demandó un gran trabajo colectivo, se concretó el domingo en el marco de los festejos por el 111º aniversario de la fundación institucional de la ciudad.

Desde temprano, vecinos y vecinas de todas las edades se sumaron a la preparación y armado del choripán gigante, participando activamente en cada etapa del proceso, contándose también con la participación del intendente Antonio Carambia y el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Daniel Álvarez.

“Este récord es de todos los que pusieron su granito de arena. Cada vecino, cada colaborador, hizo posible que hoy Las Heras deje su huella en el mundo”, destacó uno de los organizadores.

Con esta hazaña, Las Heras no solo quedará registrada en los libros Guinness, sino que también reforzó su identidad y espíritu comunitario, demostrando que con esfuerzo conjunto los límites se pueden superar.

Fuente: Municipalidad de Las Heras