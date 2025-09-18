Las misteriosas muertes de cuatro menores en Córdoba

Varios episodios de descompensación sacudieron a jóvenes en distintos puntos de Córdoba: Thian Toledo se desvaneció repentinamente; un adolescente de 15 años falleció mientras jugaba al truco, y otros dos estudiantes se descompensaron en clases.

La provincia de Córdoba se encuentra conmocionada por la trágica secuencia de cuatro muertes súbitas de menores ocurridas en apenas cinco días. Los hechos se registraron en distintos municipios y contextos, generando profundo dolor e inquietud en la comunidad.

El caso que más alarma generó se produjo en Capilla de los Remedios, departamento Río Tercero, donde Thian Toledo, un niño de 7 años, falleció de manera repentina durante la celebración de un cumpleaños. Según relató su madre, el menor se sentó súbitamente en una silla y perdió el conocimiento.

Ana Toledo, tía abuela del niño, describió a Cadena 3 lo sucedido: “Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado”. La familia sostuvo que Thian no presentaba antecedentes médicos que anticiparan un desenlace de este tipo y denunció que la ambulancia tardó en llegar. Tras ser trasladado al hospital local con signos vitales muy débiles, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales intentaron reanimarlo durante 45 minutos, sin éxito. La Fiscalía de 2º turno intervino para esclarecer las circunstancias, y el cuerpo fue sometido a autopsia, cuyos resultados oficiales aún se esperan.

En un gesto de solidaridad, madres del colegio donde estudiaba Thian organizaron una colecta para colaborar con los gastos del sepelio. “Están atravesando un momento de profundo dolor. Quienes deseen acompañarlos pueden colaborar con los gastos”, indicaron.

Los otros tres casos involucraron a adolescentes y se registraron en entornos deportivos y escolares. Lautaro Maineri, de 15 años, murió tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. El joven, arquero del Club Atlético All Boys, fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos identificaron un coágulo en la cabeza en una zona inoperable. Lautaro permaneció en estado vegetativo hasta su fallecimiento.

Gabriel Peralta, coordinador de fútbol, recordó: “Lo vimos bien, no presentaba ningún problema. Cuando terminó el partido lo abracé, sin saber que sería el último abrazo que le daría”. Por su parte, el presidente del Club All Boys, Marcelo Capdevila, destacó su alegría, compromiso y participación activa en los entrenamientos, incluyendo sesiones con el equipo femenino.

Otros dos casos ocurrieron durante prácticas deportivas. En el Club Atlético San Lorenzo, un adolescente de 13 años sufrió un episodio de muerte súbita mientras jugaba al fútbol con sus compañeros. A pesar de los intentos de reanimación de docentes y del personal médico, el joven falleció, provocando gran conmoción en la comunidad.

Finalmente, en Villa Carlos Paz, otro adolescente de 13 años se descompensó mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos. Fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde se constató su fallecimiento por muerte súbita. La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, investiga las circunstancias del deceso.

Estos hechos han generado preocupación entre familias, docentes y clubes deportivos de la provincia, que exigen mayor concientización sobre la detección de riesgos de salud en menores y respuestas más rápidas de los servicios de emergencia.