Las petroleras subieron 8% en promedio por temor al cierre de exportaciones 

Las petroleras subieron 8% en promedio los precios de los combustibles por temor a que el Gobierno nacional concretara la advertencia de cerrar las exportaciones de crudo por falta de abastecimiento o incrementos de más de un dígito.

La suba se aplicó pocas horas después del vencimiento del acuerdo de precios vigente -de palabra- hasta el martes 31 de octubre, y que durante 45 días intentó mantener sin cambios las pizarras en las estaciones de servicio. Ese objetivo se cumplió parcialmente, ya que algunas compañías aplicaron desde agosto microajustes en el interior del país, que acumularon en algunos casos un 12% desde las PASO. En el AMBA solo se registraron subas la semana siguiente a la primera vuelta y fueron de 3,5%.

Este miércoles primero de noviembre, tras escuchar el mensaje de Sergio Massa sobre los combustibles y según pudo saber Energy Report, las petroleras aumentaron hasta 8% para evitar tensiones y problemas con las exportaciones.

"Ni especulación por elecciones, ni especulación por vencimiento del congelamiento de precios, ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40%, del 20% o del 10%. Tenemos que discutir frente a frente cuáles son los márgenes que garantizan mantener los niveles de inversión del sector de hidrocarburos, pero cuidar el bolsillo de los argentinos", advirtió una vez más el ministro de Economía, este miércoles por la mañana.

En medio de la faltante de combustibles Massa había advertido a las compañías que si no aparecía el producto se cortaban las exportaciones o los beneficios impositivos y cambiarios para exportar. "Esto tiene un límite, que es que abastezcan el mercado local. Cuando prefieren exportar antes que abastecer a los argentinos, obviamente tenemos la responsabilidad de ponernos firmes, por eso fui claro y dije hasta que no se resuelva el desabastecimiento, no sale un solo barco más", enfatizó el ministro.

Con estos mensajes, Massa buscó desactivar de inmediato la posibilidad de ajustar hasta 20% los surtidores, como deseaban algunas petroleras. Por ahora, los aumentos solo fueron de 7,5% u 8%, unos puntos por encima de los incrementos previstos en el esquema de Precios Justos, que se ubica en torno al 5% en las negociaciones con distintos sectores.

