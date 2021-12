Le hizo el "cuento del tío" pero la llevan a juicio

La fiscal Rita Barrionuevo (foto) fue quien explicó que el hecho investigado ocurrió el 4 de enero de 2019. Ese día, a las 11:30 aproximadamente, Pamela Ruth Tapia (28), junto a otra persona no identificada, efectuaron una maniobra de defraudación.

Según los investigadores, la persona aún no identificada se comunicó telefónicamente con el damnificado. En esa conversación se presentó bajo el nombre de #Martín Lezcano”. Asimismo, le manifestó que cumplía funciones en la Casa de la Moneda de la ciudad de Córdoba y le indicó que su cuenta bancaria había salido favorecida en un sorteo organizado por esa entidad bancaria. En consecuencia, le correspondía cobrar un premio de 150 mil pesos.

En este marco, el defraudador le fue indicando cuáles eran los pasos que la víctima tenía que efectuar en el cajero de la sucursal del Banco Chubut en Río Mayo. Finalmente, el damnificado realizó una operación mediante la que obtuvo un préstamo de 70 mil pesos.

En la continuidad de la maniobra, el estafador le indicó a la víctima que transfiriera ese dinero a una cuenta bancaria que figura a nombre de Pamela Ruth Tapia.

Así las cosas, la representante de fiscalía consideró que la imputada colaboró en la producción de la consumación de la maniobra defraudatoria descripta, aportando su cuenta. Cuando recibió el dinero ilícito, inmediatamente retiró gran parte del mismo.

En este contexto, la fiscal enumeró y fundamentó los medios de pruebas testimoniales y documentales que la parte acusadora presentará en las audiencias de debate.

EL DEFENSOR Y EL JUEZ

A su turno, el abogado defensor Marcelo Catalano, consideró que la acusación pública padece de ciertas deficiencias que no la harían viable para la etapa de juicio penal. A ello, agregó que no hay ninguna evidencia que vincule a la imputada con el defraudador (aún no identificado), ni con la víctima.

En consecuencia, requirió que rechace la pieza de acusación por ausencia de evidencia. También solicitó que se otorgue el sobreseimiento a su asistida.

Luego de escuchar las postulaciones de las partes, el juez Rosales dictó el auto de apertura a juicio oral y público contra Pamela Tapia, en orden a los hechos descriptos y la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, el magistrado sostuvo que la pieza acusatoria cumple con todos los requisitos exigidos por el Código Penal. Por último, declaró admisibles los medios de prueba presentados por la parte investigadora.