Leonel Pernía correrá en el TCR South America

El TCR South America Banco BRB pondrá en marcha su segunda fecha del campeonato el fin de semana del 24, 25 y 26 de mayo con la novedad de la incorporación de Leonel Pernía al equipo PMO Racing. El multicampéon argentino conducirá desde la proxima etapa un Peugeot 308 TCR de la escudería comandada por Damián Fineschi que ya subió al podio en Interlagos de la mano de los brasileños Pedro Cardoso y Celso Neto.

El tricampeón del TC2000 y último monarca de la Clase 3 del Turismo Nacional se suma a la categoría sudamericana después de haber probado el Peugeot 308 TCR durante los test de verano en el autódromo de Buenos Aires.

Con una amplia experiencia en el automovilismo, Pernía es el primero de los argentinos que disputó el Campeonato mundial de Turismo de la Federación Internacionl del Automóvil (WTCC) en 2010. En mayo de ese año, con un Chevrolet Cruze, logró sumar puntos en su debut en el mítico Circuito Internacional de Monza en Italia. Catorce años después volverá al plano mundial cuando el FIA TCR World Tour compita junto al TCR South America Banco BRB en las fechas de Interlagos (Brasil) y El Pinar (Uruguay).

El argentino acordó competir durante lo que resta del año con el objetivo de pelear por la corona sudamiercana, salvo en las fechas que, por ahora, coinciden con sus participaciones en TC2000 y Turismo Nacional. Cabe destacar que el reglamento de TCR South America cuenta con la obligación de descartar tres carreras, por lo que su ausencia en la fecha inaugural de Interlagos no intercede en sus planes por conseguir el “1”.

Su primera salida a pista de manera oficial será en el primer shakedown del día viernes en el fin de semana del 24, 25 y 26 de mayo en el autódromo de Cascavel (Brasil).

DECLARACIONES

“La verdad que es muy lindo llegar al TCR South America Banco BRB. Es una categoría que me llamó la atención cuando comenzó y que me dio una buena sensación cuando probé por primera vez el auto. Realmente después de probrar el Peugeot 308 TCR tenía muchas ganas que esto se dé porque es una categoría que cada día se va poniendo más competitiva y que tiene su atractivo en los autos y en el formato de campeonato que se puede competir no solo a nivel nacional y sudamericano, sino que también se puede hacerlo a nivel mundial con los mismos autos y eso está muy bueno para los pilotos para tener una visión a futuro. También correr por todo Sudamérica es una motivación, sabiendo que competís en Interlagos, en El Pinar y en los mejores circuitos de Argentina. Además esta nueva experiencia va a ser de la mano del equipo que empecé mi historia en el automovilismo argentino con Oscar Fineschi y mecánicos que aún están hoy después de tantos años. La sinergia va a ser inmediata, ahora es cuestión de trabajar y estar lo más competitivo posible desde el primer momento. También quiero agradecer a la categoría por la confianza, a los sponsor que confiaron en mi y ahora a trabajar para sacar lo mejor de esta oportunidad” (Leonel Pernía).

“Estamos super entusiasmados con la llegada de Leo al equipo. Sabemos la importancia de un piloto de su calibre. Sé muy bien de lo que es capaz, además de lo que ya demostró. Es una persona que empuja de manera positiva al equipo y encaja en un momento ideal para nosotros, luego de un 2023 para el PMO Racing de aprendizaje donde fuimos evolucianado fecha a fecha y una pretemporada 2024 con mucho trabajo. Estamos en un momento ideal y esperemos que juntos podamos conseguir los resultados que buscamos” (Damián Fineschi).