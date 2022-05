Licitan ampliación del sistema eléctrico en la Comarca Andina 

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, junto al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, encabezó este jueves la apertura de sobres de la licitación pública N° 02/22 obra de ampliación de abastecimiento eléctrico en el Paralelo N° 42 tramo El Coihue-Epuyén que demanda un presupuesto oficial de $ 690.556.100,32.

El acto, que se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de la Administración de Vialidad Provincial en Rawson, contó con la participación del vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri; el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo; el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut, Gustavo Aguilera; el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; el diputado Nacional, Santiago Igon; el coordinador de Municipios de la Región Patagónica, Emanuel Coliñir; el gerente General de Cammesa, Sebastián Boneto; los intendentes de Epuyén, Antonio Reato; de El Hoyo, Pol Huisman; de Lago Puelo, Augusto Sánchez; de El Maitén, Oscar Currilen; y de Cholila, Silvio Boudargham e invitados especiales.

Al respecto, el gobernador, Arcioni destacó: “hoy es un día muy importante para todos nosotros, para la Comarca Andina y para El Bolsón. Cuando uno mira hacia atrás y de tantas obras que reclamamos en su momento al Gobierno anterior, nos decían que no era prioridad, pero de todas maneras seguimos con las gestiones y tenemos una mano Federal y solidaria de parte de Nación, a través de la Secretaria de Energía, para continuar avanzando con esta importante obra”.

CASI 4.200 MILLONES DE INVERSIÓN

“Con esta obra, la Comarca Andina va a potenciar la producción y el turismo, lo cual viene en concordancia con lo que nosotros venimos haciendo en materia energética, a pesar de la crisis económica, con muchas obras que demandan una inversión muy fuerte de más de 4.186 millones de pesos, pero uno no puede dejar de pensar, que Chubut genera diez veces más energía que la que necesitamos y tenemos 24 localidades que están siendo asistidas a través de grupos electrógenos, son cuestiones que uno no entiende”, enfatizó el mandatario provincial.

En ese mismo sentido, Arcioni manifestó: “nosotros entendemos que la única manera de pensar una provincia a futuro, es a través del desarrollo, potenciando lo que tiene para dar cada región, más allá de los obstáculos que se presenten, y lamentablemente estas obras trascendentales no fueron realizadas porque si no las inauguraba el funcionario de turno, no era válida hacerlas”.

Además, el gobernador valoró: “cuando se trabaja en forma coordinada todo es más fácil, se sabe cuáles son las prioridades, y esperamos seguir de esta manera, que es la única forma de que esta provincia y este país salga adelante. No es momento para profundizar la grieta, sino que Chubut y la Argentina nos necesitan unidos y juntos”.

Mientras, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, se mostró “muy contento de estar en Chubut, este es un día muy importante. Esta obra ya venía iniciada hace tiempo y no avanzaba, y ahí rápidamente nos pusimos a trabajar para poder tener lo antes posible una respuesta, lo que ha permitido que hoy hagamos la apertura de sobres, y tal vez en julio podemos estar firmando los contratos para que en agosto se arranque con la obra y de acá a un año y medio poder finalizarla”.

“Esta obra nos ayuda por partida doble, primero evitar nuevos incendios y si suceden no tener los problemas de infraestructura que se han visto, segundo dejar de quemar combustible y a su vez liberar gas oíl que la Argentina también necesita”, indicó el funcionario nacional.

A su turno, el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, repasó: “se trata de una obra que cuando esté construida dentro de un año y medio brindará enormes beneficios y soluciones esperadas durante décadas, no solo para las cinco localidades de la Comarca Andina de Chubut, sino también para nuestra querida localidad de El Bolsón, que hace años busca solución definitiva a los problemas de energía”.

A su vez, Palmieri señaló: “solo los que viven en la Comarca Andina saben la importancia histórica y trascendental para el futuro de toda esa región, la realización de la obra, porque cuando esté concluida va a brindar solución y va a significar la posibilidad de crecimiento poblacional, desarrollo turístico y productivo, por eso solo resta agradecer a las autoridades nacionales, de la Provincia del Chubut y a los Intendentes que fueron claves para aportar soluciones que mejoraren la calidad de vida de los ciudadanos”.

DOS OFERENTES

El escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume, abrió los sobres correspondientes para la Licitación Pública Nº 02/22 Obra de “Abastecimiento eléctrico a la Comarca Andina del Paralelo 42 El Cohiue – Epuyén”, en primera instancia la empresa Sudelco ofertó $824.727.378.88, mientras que la segunda empresa es INCOPA SRL quien brindo una oferta de $814.218.089,61.