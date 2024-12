Liliana Rodríguez hizo podio en la Brut Running Bariloche

Liliana Rodríguez, atleta de Trail (maratón de montaña) quien fue gran protagonista de la novena edición de la competencia “Brut Running Bariloche”, siendo tercera en la clasificación general de damas en la distancia de 42K con un tiempo de 6 horas 46 minutos en distancia de 42K con desnivel positivo de alrededor de 2500 metros.

La atleta comodorense, entrenada por David Rodríguez en el Team Fénix, además fue segunda en su categoría (40-49 años) en dicha distancia, en una competencia complicada en cuanto a los factores climáticos y de altitud.

“Participé en 42K que en realidad eran 44 kilómetros. La montaña tiene eso, fue algo inesperado, tocó un clima muy complicado. Se subía por el Cerro Goye y Bellavista, con mucha dificultad. La largada era en el Cerro Catedral de Bariloche y luego hicimos los picos más altos, Bellavista y Goye. Una altimetría de casi tres mil positivo”, comentó Liliana Rodríguez, quien cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

lily1.jpeg

Rodríguez no competía hace siete meses, tras una Valhöll en mayo (La Cumbrecita, Córdoba), donde también alcanzó buena posición.

“Estuve entrenando, pero no me metía en ninguna competencia, hasta Bariloche. Estuve con la tentativa de bajar distancia, pero al final largué los 42K con el objetivo de llegar. Me fui sintiendo bien y terminamos en tercera posición de la general de damas y segunda en la categoría 40-49. Muy contenta, agradecida porque ahora estoy contando con apoyo del Ente, lo cual es importante”, describió la atleta comodorense que corre desde 2013 de manera recreativa y poco a poco le fue agarrando el gusto a la alta competencia.

“No esperaba este resultado. Venía trabajando una sobrecarga física. Por eso no llevaba la expectativa, menos de una general. El objetivo era llegar a la meta. Fuimos progresivos en la carrera, fue salir de atrás totalmente. Fueron alrededor de 600 corredores, muchos abandonos. En el kilómetro 20, cuando venía la parte más complicada, desde organización me comentan que venía tercera en la general. Eso me motivo mucho. Quedaba mucho. Durísima la carrera, pero linda”, sostuvo Rodríguez.

“Si bien hago Trail, también me gusta mucho las carreras de calle. Todos los años hago la de Circuito de Reyes en Bahía Blanca, donde fui quinta en la general en la última edición. En Crónica también fui tercera de Comodoro. Me gusta la disciplina de calle, y ahora me enfocaré en Reyes que es lo más próximo y luego Crónica”, sentenció.