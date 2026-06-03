El procedimiento se realizó durante la madrugada de este miércoles en avenida Rivadavia al 2500. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado a pocos metros.

Lo sorprendieron dentro de un auto y cayó con una soldadora en las manos

Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser descubierto dentro de un vehículo estacionado en avenida Rivadavia al 2500, en jurisdicción de la Seccional Segunda.

El episodio se registró alrededor de las 3:10 de este miércoles, mientras efectivos policiales realizaban recorridas preventivas por el sector. En ese contexto, observaron al sospechoso en el interior de un Fiat Mobi negro.

Según se informó, al advertir la llegada del patrullero el individuo salió del rodado e intentó huir a pie con un objeto en su poder. Sin embargo, fue alcanzado e identificado de inmediato por los uniformados.

Minutos después, los policías localizaron al propietario del automóvil, un hombre de 40 años, quien reconoció como propia una soldadora de mano marca Inverter de 200 amperes con sus respectivos cables de conexión.

De acuerdo con la denuncia, el vehículo no presentaba daños en cerraduras ni cristales, ya que había quedado estacionado sin los seguros colocados.

La herramienta fue secuestrada durante el procedimiento y posteriormente restituida a su dueño por disposición del Ministerio Público Fiscal, una vez formalizada la denuncia.

El acusado fue trasladado a la dependencia policial por el delito de hurto en grado de tentativa y permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención ante el juez penal de turno.