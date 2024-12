Los ganadores del Space Apps visitaron Bariloche

Enmarcada en el compromiso del municipio comodorense con el desarrollo científico y tecnológico de la región, entre el 9 al 12 de diciembre, una delegación del Programa Dinamización Productiva y Cadenas de Valor de la Agencia Comodoro Conocimiento, junto a los ganadores de la competencia de la NASA, Space Apps Comodoro, visitaron los principales centros de ciencia, tecnología e innovación de Bariloche. La iniciativa ofreció a los participantes una experiencia única de aprendizaje y vinculación estratégica.

El viaje, otorgado como premio a los equipos que ocuparon el primer y segundo puestos en la competencia Space Apps Comodoro, organizada por la Agencia Comodoro Conocimiento el 5 y 6 de octubre, incluyó visitas a instituciones clave como el Centro Atómico Bariloche (CAB), el Instituto Balseiro y el INVAP, donde los participantes no sólo profundizaron sus conocimientos, sino que también exploraron las oportunidades profesionales que ofrecen estos espacios de excelencia.

Al finalizar el recorrido, la responsable del Programa Dinamización Productiva y Cadenas de Valor, Debora Reitovich, realizó un balance de esta experiencia, a la que definió como intensa y enriquecedora”, al explicar: “nos conectamos con instituciones de altísimo nivel en ciencia, tecnología e innovación, que nos abrieron sus puertas y nos brindaron sus conocimientos. Creo que el impacto de esta experiencia aún no lo podemos dimensionar por completo, pero marcará un antes y un después en la forma en que los chicos conciben su futuro profesional. Este recorrido, no sólo amplió sus horizontes, sino que también les permitió conocer innovaciones en distintos ámbitos”.

En otro orden, resaltó la necesidad de reconvertir la matriz productiva local y como “este viaje es también un paso en esa dirección, porque no sólo genera conocimientos y contactos, sino que siembra ideas de cambio. Los chicos ahora -continuó- tienen una visión más amplia de las oportunidades que existen en ciencia y tecnología, y lo importante es que puedan ser replicadores de este aprendizaje, aplicando estas experiencias en proyectos que aporten a nuestra comunidad”.

APRENDIZAJE

Uno de los participantes del viaje, Santiago Camino, estudiante de la UNPSJB, comentó: “esta experiencia fue increíble. Lo que más me impactó fue conocer empresas tecnológicas de altísimo nivel y a las personas que trabajan en ellas, porque a pesar de su enorme conocimiento, son muy humildes, respetuosas y atentas. Me llevo esa enseñanza, que los valores son fundamentales sin importar dónde estés. Además, me motivó muchísimo para seguir estudiando, recibirme como ingeniero y algún día, si se da la oportunidad, trabajar en una de estas empresas”.

Otro de los jóvenes que integró la delegación, Martín Flores, señaló: “este viaje fue increíble e invaluable. Conocer los centros tecnológicos más importantes y entender cómo las industrias aquí trabajan en conjunto, fue algo que me marcó. Además, como programador, me llevo herramientas valiosas para pensar cómo aplicar software en distintos lugares y contactos que podrían ayudarme a impulsar una startup, que es un sueño que tengo con mi equipo. Este viaje me enseñó no solo conocimientos técnicos, sino también a organizarme, comunicarme mejor y valorar la colaboración. Fue una oportunidad única que espero inspire a más estudiantes de Comodoro a participar en eventos como el NASA Space Apps Challenge, porque abre puertas y deja aprendizajes inolvidables”.

El cronograma combinó actividades científicas y recreativas tales como: la visita, el primer día, al Centro Atómico Bariloche (CAB), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) y el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC).

Durante el miércoles, concurrieron el FabLab de Bariloche, donde presenciaron una demostración tecnológica con un brazo robótico en AltoFab guiada por la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo de Bariloche, recorrieron el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y cerraron la jornada visitando la Chocolatería artesanal “Viento Blanco”, un emprendimiento familiar.

El jueves recorrieron el Parque Productivo Tecnológico Industrial Bariloche (PPTIB), dónde exploraron iniciativas de innovación industrial e INVAP, líder en tecnología aeroespacial y nuclear. Mientras que, por la tarde, visitaron DUHAM Patagonia, una planta de producción de cerveza artesanal para concluir con una observación astronómica, organizada por la Asociación Civil Aficionados a la Astronomía de Bariloche.

En resumen, dicha iniciativa no solo fortaleció el conocimiento de los participantes, sino que también posicionó a Comodoro como una ciudad que apuesta por la innovación, conectando a las nuevas generaciones con herramientas necesarias para liderar el futuro de la región.