Los Grillitos celebró la Semana de la Familia

En el marco de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el Jardín Maternal del Centro de Promoción Barrial “Los Grillitos”, llevó adelante una jornada de festejo por la Semana de la Familia, destinada a fortalecer los lazos entre los 18 niños que asisten y sus seres queridos.

Las salas “Gatitos” y “Tortugas”, pertenecientes a la sección de dos años y multiedad, compartieron una mañana diferente junto a abuelos, madres, padres y hermanos, en un espacio pensado para el juego, la creatividad y el encuentro. Posteriormente compartieron un asado realizado por los padres de los niños.

En este marco, la directora de la institución, Gloria Alarcón, destacó la importancia de generar instancias que promuevan el vínculo familiar y el disfrute compartido, alejándose por un momento de las pantallas que muchas veces limitan la interacción cotidiana. “Buscamos que los niños y sus familias puedan reencontrarse en un espacio de diálogo, juego y alegría, donde el aprendizaje surja naturalmente a través de la convivencia y el afecto”, señaló.

“Fue una semana muy participativa porque las actividades fueron realizadas con la convocatoria de la familia, ya sea de los abuelos, los tíos, los hermanos, los papás, las mamás”, detalló la directora e hizo hincapié en la asistencia de los adultos al indicar que “es un grupo muy participativo, las familias son muy comprometidas en lo que respecta a acompañar a sus niños”.

Al hacer referencia a la respuesta por parte de las familias, Alarcón señaló que “lo pasan bien, durante todo el año fueron parte de las planificaciones de la institución, así que es algo que ellos ya tienen incorporado dentro de su rutina, ya que cada dos o tres meses se los convocan para actividades especiales”, añadió.

Fredi Carrizo, quien es papá de una de las niñas que asiste al jardín, manifestó: “el jardín integra a la familia, hace muchas actividades durante el año y es muy lindo que se celebre la semana de la familia y que nos podamos conocer con los otros padres”.

Estas propuestas, enmarcadas en el campo de experiencia de la exploración y relación con el ambiente, se orientan a fortalecer la vida en comunidad, al promover el reconocimiento de las historias personales y familiares de cada niño como parte fundamental de su desarrollo."