Los profesionales de Comodoro Deportes siguen capacitándose

Se cumplió la segunda semana de las capacitaciones en formato virtual que está destinada a los profesionales que se desempeñan en la Dirección General de Deportes y Comodoro Deportes.

Se trata de los referentes de las disciplinas; hándbol, vóley, gimnasia aeróbica y ritmos, fútbol infantil, hóckey, gimnasia artística, gimnasia damas y judo, entre otras.

Las capacitaciones internas “fundamentalmente es para repasar algunas cuestiones” sobre todo porque en el marco de la pandemia en el que “lamentablemente el deporte no ha funcionado y hay muchos objetivos y contenidos que se iban a socializar con los profesores quedaron truncados ante la falta de actividad” comentó Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes.

La misma tuvo su lanzamiento el viernes 2 de octubre, con la videoconferencia a cargo del director general de Deportes, y la presencia de los referentes de las diversas disciplinas.

La idea es “capacitar a los profes en distintas cuestiones internas que trabajamos todos los años, no solo lo técnico, deportivo, sino los procedimientos, las normativas del deporte municipal”.

Los docentes que son parte de las clases virtuales se ven representados en las disciplinas; hándbol, vóley, gimnasia aeróbica y ritmos, fútbol infantil, hockey, gimnasia artística, gimnasia damas y judo.

En lo que concierne a la actividad municipal, el director de Deportes, describió que durante el primer cuatrimestre del 2020 “estuvimos muy abocados a ver cómo podíamos hacer para abrir algunas actividades municipales, porque entendíamos que eran muy demandadas por la comunidad”, sin embargo, comentó que “lamentablemente se nos está escapando el año y no hemos podido habilitar ninguna actividad deportiva”.

Ante este escenario, Gurisich aseguró que con esta iniciativa virtual “comenzamos en la segunda mitad del año, cuando muchos de los profes nuestros ya habían empezado a hacer capacitaciones por zoom, con distintas ofertas desde otros lugares”.

Ante la respuesta de los profesionales de la cartera deportiva de Comodoro Rivadavia, el titular de la Dirección General de Deportes explicó que “también fue muy bien recibida desde el punto de vista que había muchos profes que, prácticamente desde marzo, no se veían”.

Gurisich consideró que “fue un volver a socializar y ponerse a tono con los objetivos y cuestiones que no se habían charlado. Y por último por los referentes, disertantes, los capacitadores referentes de la actividad muy bien porque ellos lograron avanzar en el contenido que, si no hubiéramos utilizado la virtualidad, este año no podríamos haber avanzado en nada”.

Son parte de las capacitaciones los referentes municipales Rodrigo López y Fabián Almonacid (Handball), Adrián Rasgido y Paola Ferrada (Vóley), Sandra Cháves y Vanesa Velásquez (Aeróbica y Ritmos), Raúl Heim y Rodrigo Solís (Fútbol infantil), Gabriela Sánchez (Hóckey), Evangelina Nahuel y Macarena Fridas (Gimnasia Artística), Sandra Varela y Silvia Lavalle (Gimnasia Damas) y Héctor Campos-Florencia Fernández (Judo), junto a una veintena de profesores a cargo en cada una de las disciplinas.