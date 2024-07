Los Pumas le ganaron a Francia tras ocho años

La Selección Argentina, Los Pumas, vivió otra jornada de gloria y con un gran triunfo ante Francia por 33 a 25 festejaron ante un estadio de Vélez que lució repleto y disfrutó de un gran espectáculo de rugby. En el elenco nacional, Pablo Matera cumplió 100 caps con la camiseta del seleccionado y fue ovacionado por su gran trayectoria. Argentina volvió a derrotar a Francia, algo que no lograba desde el año 2016 cuando lo había vencido en Tucumán.

El primer tiempo mostró una sólida imagen del equipo argentino, más allá de arrancar en desventaja con una conquista sorpresiva por parte de Baptiste Serin tras una buena pelota recuperada. Los Pumas fueron superiores a su rival teniendo una muy buena obtención en las formaciones fijas lo que le posibilitó llegar en tres ocasiones al ingoal rival. Un try penal por el gran empuje del scrum, una linda conquista de Santiago Carreras tras un movimiento de los backs ejecutado con precisión, y un try de pick & go de Eduardo Bello, le dieron la ventaja parcial de 21 a 10 a los dirigidos por Felipe Contepomi, informó la página de la UAR.

En la segunda mitad, Francia se recuperó rápidamente y en una ráfaga de nueve minutos dio vuelta el tanteador con los tries de Émilien Gailleton y Théo Attisogbe. Argentina no bajó los brazos y con el apoyo de una multitud que llenó Vélez se fue en búsqueda del partido y tuvo su recompensa con un nuevo héroe inesperado: Thomas Gallo. El tucumano marcó por duplicado y desató la euforia de los 32 mil hinchas que se acercaron hasta Liniers.

Los Pumas terminaron festejando e igualando una serie que había comenzado adversa hace una semana en Mendoza. Argentina tendrá el último compromiso de la Ventana Internacional de julio, el sábado próximo ante Uruguay. El partido se jugará en el estadio Campus de Maldonado, desde las 16.

................

Síntesis

Argentina 33 / Francia 25

Argentina: 1. Mayco Vivas (0m ST, Thomas Gallo), 2. Julián Montoya (capitán) (21m PT, Ignacio Ruiz) y 3. Eduardo Bello (9m ST, Lucio Sordoni); 4. Franco Molina (9m ST, Matías Alemanno) y 5. Lucas Paulos (16m ST, Pedro Rubiolo) ; 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer y 8. Joaquín Oviedo; 9. Lautaro Bazán Vélez (9m ST, Gonzalo Bertranou) y 10. Santiago Carreras (30m ST, Matías Orlando); 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14, Bautista Delguy (26m ST, Tomás Albornoz ) y 15. Santiago Cordero. Entrenador: Felipe Contepomi.

Francia: 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Gaëtan Barlot y 3. Georges-Henri Colombe; 4. Mickaël Guillard y 5. Baptiste Pesenti; 6. Lenni Nouchi, 7. Cancoriet Judicaël y 8. Jordan Joseph; 9. Baptiste Serin (capitán) y 10. Antoine Hastoy; 11. Lester Etien, 12. Antoine Frisch, 13. Émilien Gailleton, 14. Théo Attisogbe y 15. Léo Barré.

Ingresaron: 16. Teddy Baubigny, 17. Sébastian Taofifenua, 18. Demba Bamba, 19. Posolo Tuilagi, 20. Romain Briatte, 21. Killian Tixeront, 22. Baptiste Jauneau y 23. Léo Berdeu. Entrenador: Fabien Galthié.

Primer tiempo: 9m try de Baptiste Serin convertido por Antoine Hastoy (F), 16m try de Eduardo Bello convertido por Santiago Carreras (LP), 24m penal de Antoine Hastoy (F), 29m Try penal (LP), 37m try de Santiago Carreras convertido por él mismo (LP)

Resultado parcial: Los Pumas 21-10 Francia.

Segundo tiempo: 1m penal Antoine Hastoy (F), 5m try de Émilien Gailleton convertido por Antoine Hastoy (F), 9m try de Théo Attisogbe (F), 17m try de Thomas Gallo (LP), 26m try de Thomas Gallo convertido por Santiago Carreras (LP),

Incidencias: 16m ST Amarilla a Georges-Henri Colombe (F).

Resultado final: Los Pumas 33-25 Francia,

Arbitro: Andrew Brace (IRFU).

Cancha: Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield, Buenos Aires.