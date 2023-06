Los Pumitas debutaron con un triunfo en el Mundial M20

La selección argentina juvenil se impuso ante Italia 43-15 en la primera fecha del grupo C de la Copa del Mundo que comenzó a jugarse en Sudráfica.

El valor del primer paso es determinante, especialmente después de tanto tiempo (cuatro años) sin una prueba mundialista. Y las sensaciones que transmitieron Los Pumitas en el estreno de la Copa del Mundo M20 fueron muy satisfactorias. El debut muchas veces se da con una lógica carga de ansiedad, y eso se evidenció en los minutos iniciales de la presentación en el World Rugby U20 Championship frente a Italia. Pero después del lógico pasaje que demanda tratar de imponer autoridad, el conjunto argentino resolvió cierta imprecisión y consiguió prevalecer con su jerarquía al conseguir una categórica victoria ante los italianos por 43-15 (parcial de 21-8), en la jornada inaugural del Grupo C del Mundial Juvenil en suelo sudafricano.

Lograr el punto bonus (marcaron 6 tries y sumaron 5 puntos en el certamen), es positivo para Los Pumitas pensando en el futuro en la competencia, ya que los primeros de cada una de las tres zonas y el mejor segundo son los que accederán a las semifinales. El apertura rosarino Juan Bautista Baronio, goleador en el duelo con los italianos, fue elegido Man of the Match. La próxima actuación de Los Pumitas será el jueves 29 ante Georgia, a las 11:30hs (de Argentina), en la ciudad de Stellenbosch.