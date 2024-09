Luciana Rubinska blanqueó a su nuevo novio

Luciana Rubinska fue noticia hace unas semanas luego de ser relacionada con un supuesto amorío que había tenido con el expresidente Alberto Fernández, en medio de la filtración de los videos con Tamara Pettinato y los rumores que lo vincularon hacia otras mujeres del mundo del espectáculo.

Si bien la propia Luciana salió a desmentir estas versiones que la vincularon al exmandatario. “Desmiento totalmente. No tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández. Mi solidaridad total es con la víctima. Me pone un poco nerviosa porque yo siempre evité ser noticia por algo que no tenga que ver con mi laburo”, dijo en su momento.

Más allá de este revuelo que se armó alrededor de su figura y de otras famosas, lo cierto es que Rubinska es una de las periodistas más importantes del medio. Sin embargo, a pesar de encontrarse afianzada en el campo deportivo, lo que mucho no se sabe es aquello que gira alrededor de su vida privada.

En este contexto, la famosa estuvo recientemente invitada en Perros de la Calle y dio algunos detalles acerca de su intimidad. En un momento contó cómo fue que dejó su adicción a fumar, pero otro de los datos sorprendentes fue que reveló estar en pareja con alguien 14 años menor que ella. Un dato que tenía oculto.

En esta charla que sostuvo con Andy Kusnetzoff reveló que su nuevo novio es más chico que ella y contó hace cuánto está viviendo este romance. “Sí, estoy en pareja. Hace televisión, está detrás de cámara. Estoy hace dos años y medio”, confesó Luciana ante la sorpresa de todos.

Entre otros detalles, le preguntaron si se trataba de alguien que trabaja en ESPN, a lo que ella explicó que su novio se encuentra dentro de la señal televisiva desde antes que ella llegue al canal, y eso que está hace muchos años. Aún así, no se trataría de alguien que aparece delante de la pantalla.

En un momento, Andy le preguntó si su pareja era mucho más grande de edad que ella, lo que llevó a la periodista a revelar un particular detalle de este vínculo. “Es re jovencito. 14 años le llevo”, lanzó, dejando sorprendidos a todos.

Profundizando un poco más en los datos de su novio, Rubinska explicó: “Juan tiene 29 años, cumple”. El dato llamó la atención teniendo en cuenta que la también panelista de A la Barbarossa cumpló 42 años el pasado mes de mayo.