Luján Urrutia y Laureano Rosa ganaron la prueba 21K New Balance Comodoro

Se quedaron con la 3ª edición de la Medio Maratón. Moira Miranda y David Rodríguez fueron los mejores comodorenses en la prueba atlética.

Organizado por New Balance Series, con el auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Comodoro Deportes, este domingo se desarrolló la 3era edición de la Medio Maratón New Balance.

En la distancia principal de 21K, Luján Urrutia metió un tiempo de 1h21’35”, repitió el logro del 2024 y se subió nuevamente a lo más alto del podio. En la segunda posición, llegó la comodorense Moira Miranda cruzando la meta en 1h 23’06” y concretando una enorme carrera. La tercera ubicación quedó para la deseadense Abril Petazzi (1h30’38”).

Por su parte, el mercedino Laureano Rosa desafió al viento y se llevó el triunfo entre los varones con 1h07’14”. Detrás arribaron el olímpico Joaquín Arbe (1h0’:57”) y David Rodríguez (1h09’08”), quien terminó siendo el mejor atleta comodorense.

En los 10K, Andrea Pariente fue la más veloz con 41 minutos y 28 segundos, y la comodorense Andrea Avilés (42’39”) se quedó con el segundo puesto, seguida de Leticia Mainecul (42’49”). Mientras que, Eulalio ‘Coco’ Muñoz triunfó entre los hombres con 31’51”, en un podio que completaron los atletas locales Thiago Velásquez (32’37”) y Matías Bellido (32’46”).

PRINCIPALES POSICIONES

21K

MUJERES

1) Luján Urrutia 1h21’35”

2) Moira Miranda 1h23’06”

3) Abril Petazzi 1h30’38”

4) Cinthia Pinto 1h32’02”

5) Gabriela Yanos 1h36’06”

VARONES

1) Laureano Rosa 1h07’14”

2) Joaquín Arbe 1h07’57”

3) David Rodríguez 1h09’08”

4) Carlos Colinecul 1h09’53”

5) Martín León 1h14’30

10K

MUJERES

1) Andrea Pariente 41’28”

2) Andrea Avilés 42’39”

3) Leticia Mainecul 42’49”

4) Luzmila Petazzi 44’13”

5) Luna González 44’01”

VARONES

1) Eulalio Muñoz 31’51”

2) Thiago Velásquez 32’37”

3) Matías Bellido 32’46”

4) Jorge Mérida 34’06”

5) Ezequiel Gelos 34’58”