Macri perdió y Argentina quedó afuera del Mundial de Bridge

Mauricio Macri sigue acumulando derrotas. También en el bridge. No liga buenas cartas o su performance como fuyero no es de las mejores. Esta vez en el Mundial de Bridge que se desarrolla en Marruecos elexpresidente no pudo con Sudáfrica y dejó afuera a la Argentina en octavos. De ese modo, la selección argentina no pudo pasar a cuartos por quedar en el puesto 9 de la competencia.